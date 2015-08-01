Симонян: «Мы должны жить мечтой и верой в успех»

Без Веры жить тяжело!
Удачи Нашему Футболу!
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Никита Симонян накануне призвал всех верить в скорые успехи сборной России по футболу, пишет «Советский спорт».
«Мы вместе с вами живем одной мечтой, чтоб футбол наш развивался, чтобы из ребят на футбольных площадках выросли большие мастера, чтобы они пополняли и клубы, и национальную сборную. Мы должны жить мечтой и верой, что мы попадем в финальную часть Евро-2016, и успешно выступим на ЧМ-2018. Давайте верить с наш футбол, ребят и национальную сборную!», - призвал функционер.
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