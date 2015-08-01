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    Симонян: «Мы должны жить мечтой и верой в успех»

    Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Никита Симонян накануне призвал всех верить в скорые успехи сборной России по футболу, пишет «Советский спорт».
    «Мы вместе с вами живем одной мечтой, чтоб футбол наш развивался, чтобы из ребят на футбольных площадках выросли большие мастера, чтобы они пополняли и клубы, и национальную сборную. Мы должны жить мечтой и верой, что мы попадем в финальную часть Евро-2016, и успешно выступим на ЧМ-2018. Давайте верить с наш футбол, ребят и национальную сборную!», - призвал функционер.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2015 01:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 1 августа 2015, 11:14

      Без Веры жить тяжело!
      Удачи Нашему Футболу!

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 > spartak never die 1 августа 2015, 13:54

      тяжело жить у кого не правильное мышление!Милый человек

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 1 августа 2015, 09:09

      Надо жить НАСТОЯЩИМ!!!!!!!Дядя.А не прошлым и будущим!!!!Сходите к психологу на прием

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 06:32

      Ну надеется и верить и так долгие, долгие годы. Так было, есть и скорей всего будет...

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      Рейтинг: +8

      Фиорито 1 августа 2015, 04:13

      У нас нет ни одного сильного клуба, а успех приходит только когда какой-то клуб начинает показывать результат.

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      Рейтинг: +50

      alexxxi 1 августа 2015, 02:50

      Я знаю город будет я знаю саду цвесть когда в стране.........

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      Рейтинг: +62

      gudvin69 1 августа 2015, 01:32

      иди на пенсию , и мечтай армян-мясник

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 1 августа 2015, 01:30

      клоун ты никитка!

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