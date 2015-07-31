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    Ломбертс: «Почему бы после матча не попить пива?»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс в интервью «Советскому спорту» затронул тему спортивного режима.
    «После матча вполне можно выпить пива, почему нет? Только не слишком много. Режим важен, но важно и получать удовольствие от жизни. Это и на футболе сказывается. Если ты не счастлив, не живешь в свое удовольствие, ты и играть будешь хуже. Время от времени можно и даже нужно себя побаловать. Тем более, что бельгийские пивные и рестораны в Питере – что надо! Выбор бельгийского пива в Питере шире, чем в большинстве пабов в Бельгии, потому что у меня на родине они обычно представляют какой-то один бренд пива и не имеют права продавать другие, а здесь у вас есть все. Мидии и бельгийские вафли, если сравнить с Брюгге, очень даже неплохие. В Петербурге легко найти маленький уголок Бельгии», - поведал игрок.

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    Источник: «Советский спорт»

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    31.07.2015 22:15
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +19

      AK_Ronaldo_9_СпаМ 1 августа 2015, 11:56

      зениту только балтику и охоту крепкую

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 августа 2015, 09:30

      А какие в Питере девушки! После пива... Таких в Бельгии нет... И налоги умеренные... Николасу вполне по силам пойти по стопам Депардье...

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 1 августа 2015, 08:05

      А если еще и до матча. .. но это - к Ионову :-)

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 1 августа 2015, 04:34

      на итальяской крек бельгийский паб норм туда Нико и ходит)

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      Рейтинг: +43

      Jeber 1 августа 2015, 01:18

      а где-то на тарасовке и перед матчем пьют.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Jeber 1 августа 2015, 03:52

      А при чем тут Ломбертс и Тарасовка-о скулящий Табаки ????

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      Рейтинг: +151

      311 1 августа 2015, 00:23

      Бельгийских вафлей наелся, европейская столица куле!)

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      Рейтинг: +93

      BeeSer 1 августа 2015, 00:08

      Где то в Тарасовке: почему бы перед матчем не вмазать бромонтанчику?!...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > BeeSer 1 августа 2015, 03:51

      Это интервью игрока Зенита ............о ущербный.

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 31 июля 2015, 23:58

      Красавчик! Раскрывает сущность Зеньки. :)

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 31 июля 2015, 23:55

      Правильно сказал. Великий город в Великой стране. Только вот сравнивать с паршивой бельгией не стоит. И что это такое - бельгия? Это вроде как оттяпанная территория от франции? Одним словом - сепаратисты. А франция что такое? Это не та ли лягушатная страна, которая нам кораблики зажилила, а денюжку не отдаёт? Пока. Но с ними разберёмся. Не зря же ведь половина французов на галлов не похожа. Вот, например, у Депардье откровенная рязанская ро ... лицо. Не зря же наши солдаты во францию эту приходили.
      Интересно? А сколько тактических снарядов с плутониевой начинкой, например 152 мм., нужно на всю, так называемую, Бельгию?

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      Рейтинг: +13

      lestr siti 31 июля 2015, 23:53

      Ну если лайтово подпить раз в месяц две кружки в выходной, то не страшно. Даже игроку зенита

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