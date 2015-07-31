Ломбертс: «Почему бы после матча не попить пива?»

зениту только балтику и охоту крепкую
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зениту только балтику и охоту крепкую
А какие в Питере девушки! После пива... Таких в Бельгии нет... И налоги умеренные... Николасу вполне по силам пойти по стопам Депардье...
А если еще и до матча. .. но это - к Ионову :-)
на итальяской крек бельгийский паб норм туда Нико и ходит)
Бельгийских вафлей наелся, европейская столица куле!)
Красавчик! Раскрывает сущность Зеньки. :)
Правильно сказал. Великий город в Великой стране. Только вот сравнивать с паршивой бельгией не стоит. И что это такое - бельгия? Это вроде как оттяпанная территория от франции? Одним словом - сепаратисты. А франция что такое? Это не та ли лягушатная страна, которая нам кораблики зажилила, а денюжку не отдаёт? Пока. Но с ними разберёмся. Не зря же ведь половина французов на галлов не похожа. Вот, например, у Депардье откровенная рязанская ро ... лицо. Не зря же наши солдаты во францию эту приходили.
Интересно? А сколько тактических снарядов с плутониевой начинкой, например 152 мм., нужно на всю, так называемую, Бельгию?
Ну если лайтово подпить раз в месяц две кружки в выходной, то не страшно. Даже игроку зенита