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    «Тосно»: «К лучшему, что Перевертайло ушел»

    Генеральный директор выступающего в ФНЛ "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал известие об отставке главного тренера команды Евгения Перевертайло.
    "Решили пообщаться с Евгением Николаевичем после очередной игры. В процессе беседы поняли, что будет лучше, если тренер покинет клуб. Причиной послужил неудачный старт команды в первенстве ФНЛ. По регламенту лиги мы должны найти нового специалиста в течение 30 дней. Пока у нас нет кандидатур на пост главного тренера клуба", - сказал функционер "Чемпионат.ком".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 19:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 20:15

      Свято место пусто не бывает

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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 19:30

      в процессе общения тренера послали на..., а он решил, что это увольнение!

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      Рейтинг: +84

      bw17 31 июля 2015, 19:27

      Мне вообще непонятно, откуда бабло у Тосно. Команду тянут и тянут. За пару лет выскочили из ниоткуда и уже претенденты на Премьерку. А Перевертайло пора идти на повышение и потренировать в Премьер Лиге..

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      Рейтинг: +12

      oleg spartak1978 > bw17 31 июля 2015, 22:02

      а ты в курсе,что за городок-ТОСНО?

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > bw17 1 августа 2015, 01:01

      ты в курсе как тянули тулу?
      там мастер договорняков дима алень тогда шаманил.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 31 июля 2015, 19:26

      Сказка кончилась..?
      Ищем Давыдова Анатолия Викторовича. Он спасёт.
      Как всегда. Как и всех.

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