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    Марадона: «Я должен бороться с мафией внутри ФИФА»

    Легенда мирового футбола Диего Марадона заявил о желании бороться с мафией внутри ФИФА и уже заручился поддержкой игроков.

    «Есть футболисты, которые меня поддерживают. Я хочу бросить вызов людям, которые долгое время присваивали себе то, что им не принадлежит. Я на самом деле хочу быть в ФИФА. Я должен бороться с мафией, которая все еще находится внутри ФИФА», - цитирует Марадону источник.

    Ранее аргентинец уже заявлял о намерении стать президентом ФИФА. Выборы нового главы организации состоятся 26 февраля 2016 года.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 19:56
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 31 июля 2015, 11:36

      после пары дорожек кокса пойдёт голыми руками с мафией бороться

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:38

      попробуй пока снаружи

      0
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      Рейтинг: +111

      spartacus333 31 июля 2015, 08:49

      человек бабки на популизме делает.

      0
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      Рейтинг: +234

      CL2014 31 июля 2015, 03:08

      Наркоман будет бороться с фифа? Ахахахаха))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      jurjs > CL2014 31 июля 2015, 09:33

      100%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Fair_Soccer 31 июля 2015, 01:46

      Я один со стула упал от смеха?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Axidan 31 июля 2015, 00:03

      ... сказал Диего, втягивая "дорожку" с живота проститутки.

      2
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      Рейтинг: +243

      No problem 30 июля 2015, 22:41

      Весовая категория не совпадает
      уж мал ты для того чтоб с ними бороться

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 22:22

      Марадона всех перестреляет в ФИФА. И чемп в Монголии сделает..

      1
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 22:21

      Марадона всех перестреляет в ФИФА.

      0
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      Рейтинг: +51

      Cskaz 30 июля 2015, 22:02

      Много начинает он говорить что-то(((

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