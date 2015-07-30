Марадона: «Я должен бороться с мафией внутри ФИФА»

Легенда мирового футбола Диего Марадона заявил о желании бороться с мафией внутри ФИФА и уже заручился поддержкой игроков.



«Есть футболисты, которые меня поддерживают. Я хочу бросить вызов людям, которые долгое время присваивали себе то, что им не принадлежит. Я на самом деле хочу быть в ФИФА. Я должен бороться с мафией, которая все еще находится внутри ФИФА», - цитирует Марадону источник.



Ранее аргентинец уже заявлял о намерении стать президентом ФИФА. Выборы нового главы организации состоятся 26 февраля 2016 года.



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