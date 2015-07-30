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    Лоськов не согласился проводить прощальный матч

    Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что ее подчиненными было отослано символу клуба Дмитрию Лоськову провести прощальный матч в рамках одного из матчей РФПЛ. По словам функционера, ответа не последовало, пишет «Чемпионат.ком».
    «Мы вели с ним переговоры, предложили провести прощальный матч на стадионе «Локомотив». В общем, готовы были все организовать. К сожалению, мы не получили от Лоськова ответа», - сказала Смородская.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 18:03
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +146

      cska1948 31 июля 2015, 11:10

      Если Лоськов пока не ответил на предложение, то это вовсе не означает, что он отказался. Как любят у нас громкие заголовки! Где заявление Лоськова об отказе?!

      0
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      Рейтинг: +10

      А. Паровозов 31 июля 2015, 09:03

      Лоськов - красавчик! Достоин самого большого уважения за свой поступок!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 07:30

      плохо просили

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 31 июля 2015, 05:56

      Да успокойтесь вы уже по поводу Смородской! Она будет руководить клубом до тех пор, пока во главе РЖД будет Якунин. Соответственно надеяться на ее отставку не нужно, болейте за родной клуб такой, какой он сейчас есть, по-другому не будет! Пора бы уже привыкнуть, что ж поделать...

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 30 июля 2015, 22:12

      правильно

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      Рейтинг: +25

      tower9pover 30 июля 2015, 22:00

      Долой Смородскую !!! Да здравствует Дмитрий Лоськов !!!

      0
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      Рейтинг: +25

      tower9pover 30 июля 2015, 21:59

      Дима - красава !!! Так держать !!!

      2
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      Рейтинг: +348

      343443 30 июля 2015, 21:09

      нужно смородской прощальный матч провести.и отправить ее на все четыре стороны

      2
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      Рейтинг: +16

      AlexKein 30 июля 2015, 21:03

      Правильно сделал..

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      Рейтинг: +356

      Hardwell 30 июля 2015, 21:03

      Не надо было с ним так поступать.Это всё на почве конфликта и в бОльшей доли-ВАША ВИНА!

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