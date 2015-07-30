Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Текстовая трансляция матча «Краснодар» - «Слован» - на «Бомбардире»

    ФК «Краснодар» в минувшем сезоне удивил футбольную Европу своей уверенной и результативной игрой в матчах Лиги Европы. Но сейчас к подопечным Кононова будет совсем другое отношение со стороны соперников. Однако проходить братиславский «Слован» краснодарцы просто обязаны. После неудачной игры со «Спартаком» «быки» наверняка по особому настроятся на матч еврокубка.


    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Краснодар» - «Слован». Комментатор – Андрей Ковалев.
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 31 июля 2015, 11:51

      Удачи в ответном матче в Братиславе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      20gelding14 30 июля 2015, 23:04

      Победа заслуженная, но с осадком. Надеюсь, дальше будет лучше...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      20gelding14 30 июля 2015, 21:00

      Да, Краснодар не тот, много перепасовок причем бестолковых, и сами торморзят когда нужно убыстрять игру. То ли Кононов достиг вершины, то ли жара так сказывается, но что то не так...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 20:39

      Краснодар должен победить 2:0!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Абу88 30 июля 2015, 19:44

      За Краснодар.будем ждать победы!!! 2:1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 30 июля 2015, 19:35

      Что то сейчас Краснодар какой то не такой,Широкова чтоль нет?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > artem 81 30 июля 2015, 19:36

      будет лучше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 > серИт 30 июля 2015, 19:37

      Сейчас посмотрим.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > artem 81 30 июля 2015, 19:40

      ты чо мне экзамен принимаешь посмотрим б ля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 30 июля 2015, 19:25

      Админы, а что с оцениванием комментариев?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 30 июля 2015, 19:23

      У меня последний матч "быков" оставил двоякое впечатление. Надеюсь будет меньше мандража, мой прогноз 2- 1.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > Grelas 30 июля 2015, 19:36

      ты о конях печись, быки еще разгонятся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 30 июля 2015, 19:10

      Слован не тот уровень чтобы была какая-то интрига - вопрос только в количестве голов и качестве самой игры быков в начале сезона! Отсутствие Широкова явно сказывается - заменить его так и не смогли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 30 июля 2015, 19:08

      Трудно сказать как сложится игра, у футболистов Краснодара нет ещё сыгранности. В любом случае удачи БЫКАМ!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > mdu86 30 июля 2015, 19:12

      че? уже второй год играют этим составом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > серИт 30 июля 2015, 21:06

      От части согласен. Но нет Широкова, Измайлова, пришли Смолов, Торбинский (хоть сейчас и в запасе)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11