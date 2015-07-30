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    У отца Видаля нашли наркотики

    Эразмо Видаль, отец полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля, был задержан чилийской полицией. У Видаля-старшего нашли наркотики и два ножа.

    «Меня очень быстро отпустили. Очевидно, что я ничего плохого не сделал, только пил пиво с друзьями. Так что я абсолютно спокоен», — сказал Э. Видаль.
    Сотрудник полиции Кристиан Поблете прокомментировал задержание: «Э. Видаль был задержан, поскольку у него нашли наркотики и два ножа. Однако его отпустили, так как было установлено, что наркотики не превышают дозу, разрешенную для употребления. А ножи были у него в кулинарных целях».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 07:31
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 августа 2015, 17:57

      Подогнали под легальную...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 30 июля 2015, 20:38

      как будто это первый раз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      КАПА и КАРТЕЛЬ 30 июля 2015, 13:31

      Вонючий нарик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Robbaggio 30 июля 2015, 12:05

      Какая еще марихуана! Это удел низших. С коксом его, наверное, повязали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 30 июля 2015, 11:36

      Хмм, интересно сколько составляет доза разрешенная к употреблению?! ФСКН негодует...

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 30 июля 2015, 11:33

      Для латиносов легкая наркота обычное дело....

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 30 июля 2015, 09:51

      У них вся семья криминалити

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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 09:50

      шинковал травку

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      Рейтинг: +39

      rinard 30 июля 2015, 09:21

      Это не наркотики, а приправы к кулинарным блюдам!

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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 30 июля 2015, 08:56

      еще один папаша вылупился. такое же гнилье как папаша меси и неймара.

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