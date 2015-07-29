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    Набабкину наложили пять швов

    Защитник ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин, получивший повреждение головы в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартой", прошёл медицинское обследование.

    Набабкину, получившему глубокое рассечение кожных покровов лобной поверхности, было наложено пять швов. Обследование выявило у Кирилла смещение носовой перегородки, в связи с чем ему предоставлено несколько дней отдыха, после игрок вернётся в общую группу.

    Напомним, матч ЦСКА - "Спарта" завершился со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Праге 5 августа.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    29.07.2015 12:35
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    Комментарии27
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      Рейтинг: -22

      Cobold 29 июля 2015, 22:47

      Не футбол, а бусидо какое-то. Пора как в хоккее за кровь удалять на фиг с поля!
      Кирилу здоровья!

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      Рейтинг: +10

      Kos_ 29 июля 2015, 21:14

      Здоровья Киря, а остальным ОУКС !!!!

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 20:16

      Здоровья!

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 29 июля 2015, 19:39

      Здоровья Кириллу!

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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 29 июля 2015, 18:18

      ничего себе несколько дней отдыха. здоровья ему

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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:56

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      Рейтинг: +11

      Zenit34 29 июля 2015, 17:40

      Кириллу здоровья!!!! Боец.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 29 июля 2015, 16:53

      Здоровья Кирюхе!

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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:53

      Сильно попало ему, выздоровления парню.

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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:52

      Да, сильно попало ему, выздоровления парню.

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