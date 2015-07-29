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    Стаценко: «Официальных обращений по Каборе от «Спартака» и «Локомотива» не было»

    Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко опроверг информацию о возможном трансфере полузащитника Шарля Каборе в "Спартак" или "Локомотив".

    По словам функционера, ни одни из московских клубов не обращался в краснодарский клуб с запросом о покупке 27-летнего уроженца Буркина-Фасо. Напомним, что футболист не принял участия в стартовых матчах сезона своей команды с "Уралом" и "Тереком". В минувшем же сезоне Каборе провел 26 матчей в Премьер-лиге, сделав 3 результативные передачи.

    "У меня нет такой информации, – приводит ТАСС слова Стаценко. – Могу сказать, что ни "Спартак", ни "Локомотив" с официальными обращениями на нас не выходили".

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    Источник: ТАСС

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    29.07.2015 10:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 30 июля 2015, 19:20

      пускай контракт полностью отрабатывает.не хочет играть-метлу в руки и мести стадион до конца контракта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Поц 29 июля 2015, 19:18

      Лимит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:41

      Скоро все прояснится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 29 июля 2015, 14:30

      Не ставят в известность...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 13:42

      от парня скрывают всё

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 13:25

      Темнит Валера

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:42

      И не будет, не нужен он москвичам!

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:09

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +58

      o fortuna 29 июля 2015, 11:29

      Можно даже было не спрашивать

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 29 июля 2015, 10:48

      Что за менера у нас всё отрицать а в итоге и предложение было и переход состоится

      2
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