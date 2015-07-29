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    Радимов: «Кроме Слуцкого, в сборную назначать-то некого»

    Старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от назначения нового главного тренера национальной сборной после досрочного разрыва контракта с Фабио Капелло:

    «Многие говорят про Хомуху, но думаю, что рано. И так же отношусь к идее Виталия Мутко, что его надо включить в тренерский штаб национальной сборной. Да не надо! Пускай Хомуха занимается своим делом – или юношеской, или молодежной. Будучи главным тренером молодежки, ты всегда можешь быть на связи с главным тренером первой команды.

    Что же до первой сборной, то, кроме Слуцкого, туда и назначать-то, по-моему, некого. Из тех, кто в России что-то выиграл, его имя приходит в первую очередь. Учитывая, что принято решение брать своего специалиста».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 06:30
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    Комментарии (17)
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    REDWHITE_
    1438149177
    Даешь Карпина в сборную!!!
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    ABir
    1438150382
    Черчесов может встряхнуть сборную на оставшиеся отборочные матчи. И охранника из Динамо надо в сборную прикомандировать
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    Шумoff
    1438151983
    Про Хомуху в точку, "Речник" все не угомонится.
    Ответить
    112910415
    1438152353
    жалко Слуцкого
    Ответить
    EVM
    1438158918
    Радимов прав. И как не грустно констатировать этот факт, но выбор у нас- раз, два и обчелся. Думаю, Слуцкий на сегодняшний день лучшая кандидатура.
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    серИт
    1438159471
    кызлиха бомжарская
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    qasi34
    1438161541
    я рассылаю спам, я дурачок
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    zamsb
    1438164161
    Оставьте Слуцкого в покое. Назначьте Бышовца. Это единственный тренер в России, кто во главе сборной выиграл Олимпиаду, уделав в финале бразильцев.
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    Genario
    1438166832
    Бышовца и точка.
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    ologreds
    1694997523
    numo437080
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