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    Фабрегас: «У «Барселоны» сильнейшая атака мира за последние лет тридцать»

    Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас поделился своим мнением об испанской «Барселоны» в преддверии матча этих соперников в рамках Международного кубка чемпионов.
    «Очень приятно играть против каталонцев. Я провел прекрасное время там с 2011-го по 2014-й год. Здорово, что доведется провести матч с «Барселоной», лучшей командой мира. Особенно это проявляется, когда Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар находятся в отменной форме. Считаю, что это сильнейшая линия атаки за последние лет тридцать в мировом футболе», - заявил испанец, чьи слова цитирует Goal.com.

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    Источник: Goal.com

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    28.07.2015 23:57
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 29 июля 2015, 22:18

      О каком fair-play можно говорить, если Месси, Неймар и Суарес играют в одном клубе!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:13

      Наверное, так оно и есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 07:48

      данное суждение имеет право на жизнь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Fc Bayern Munchen Fan 29 июля 2015, 00:58

      Уахахахаха !!!!!! Бавария Беккенбауэра,Мюллер,Брайтнэра смеётся на выражение этого дурачка

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      co;ld > Fc Bayern Munchen Fan 29 июля 2015, 01:10

      Ты сам то понял что несешь? Пока что это трио смеется над такими глорами как ты.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3

      Fc Bayern Munchen Fan > co;ld 29 июля 2015, 01:24

      Уаххаха у Кайзера есть глоры ?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > Fc Bayern Munchen Fan 29 июля 2015, 07:08

      дупло
      во первых
      первый защитник, под конец карьеры под либеро играл
      третий апз, который тоже когда начал сдавать в опорники переквалифицирвался
      во вторых
      все трое если и играли вместе на постоянной основе максимум пару сезонов

      -1
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