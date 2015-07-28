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    Орлов: «Мой любимый игрок «Зенита» - Аршавин»

    В эти минуты в фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте идет презентация книги Геннадия Орлова "Вертикаль "Зенита", сообщает "Спорт-Экспресс".

    Отвечая на вопросы читателей, Орлов отметил, что его любимым игроком сине-бело-голубых за всю историю клуба является Андрей Аршавин, любимым советским игроком – Лев Яшин. За всю историю футбола – Пеле. Кроме того, Орлов подчернул, что при издании книги не столкнулся с проблемами с цензурой.

    А к критике за оговорки в телерепортажах комментатор относится следующим образом: "Не спотыкается только ползущий, а с идущим вперед такое бывает".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 15:09
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 30 июля 2015, 14:27

      Аршавин - творит чудеса:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Швайни 30 июля 2015, 00:05

      Лучше слушать Геннадия Сергеевича, чем вечные истерики и облизывание, сами знаете какого клуба, от Черданцева.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +418

      Masimobelini > Швайни 30 июля 2015, 01:42

      Браво!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:37

      Выпил Орлов, Аршавин в Кубани, а нам до фени...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +418

      Masimobelini > nahan 30 июля 2015, 01:42

      Похоже,ты не умеешь читать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 29 июля 2015, 01:41

      он прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Поц 28 июля 2015, 21:19

      Мой любимый любитель Аршавина - Орлов.

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 28 июля 2015, 20:35

      а у московских клубов есть хоть один магазин?
      хотя бы один на всех?
      нет! никому сспартаки-цска не нужны.

      2
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      ...
      Рейтинг: +151

      311 > Петр 1 28 июля 2015, 23:30

      Не позорься, невежество. Удали комент!)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 июля 2015, 18:08

      Про Аршавина мог бы и не говорить. Итак все знают что это любимый игрок Г.С. орлова в Зените.
      Правда Геннадий Сергеевич, с тех пор как стал работать на НТВ, в своих комментариях почему то расхваливает только соперников Великого Зенита, да и сборной тоже.
      Помню Лукакой какой то восхищался всю игру, так это, тогда ещё молодое и, в то время ещё не рыдающее на поле африканское дарование, обидел Великий Зенит.

      0
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 28 июля 2015, 17:58

      Гена забыл добавить, что теперь он глор Дзюбы!))

      -1
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini > Fred Devil 30 июля 2015, 01:45

      Будет также играть,как начал,добавит не только Гена ,но и многие любители футбола в Питере)

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 17:44

      мы в курсе

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 28 июля 2015, 17:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Быстро все болелы забыли Ч. Е и его оскорбление болел России

      -4
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > aurora5858 28 июля 2015, 20:37

      никого он кроме пьяного депутата не оскорбил.
      ты же не пьяный лысый депутат?

      1
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