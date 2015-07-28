Орлов: «Мой любимый игрок «Зенита» - Аршавин»

В эти минуты в фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте идет презентация книги Геннадия Орлова "Вертикаль "Зенита", сообщает "Спорт-Экспресс".



Отвечая на вопросы читателей, Орлов отметил, что его любимым игроком сине-бело-голубых за всю историю клуба является Андрей Аршавин, любимым советским игроком – Лев Яшин. За всю историю футбола – Пеле. Кроме того, Орлов подчернул, что при издании книги не столкнулся с проблемами с цензурой.



А к критике за оговорки в телерепортажах комментатор относится следующим образом: "Не спотыкается только ползущий, а с идущим вперед такое бывает".



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