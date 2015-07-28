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    Жозе Моуриньо: «По итогам прошлого сезона ставлю Азара выше Роналду»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо отметил игру полузащитника команды Эдена Азара, показанную бельгийцем в прошлом сезоне.

    "Считаю Азара лучшим игроком в Англии. Футбольные журналисты назвали его лучшим игроком АПЛ по итогам сезона.

    Азар вместе с Месси и Роналду входит в тройку лучших в мире. Для того, чтобы стать лучшим необходимо завоевать несколько титулов, разве нет? Футбол без титулов ничего не значит. Месси в прошлом сезоне выиграл требл. Завоевал три трофея и вышел в финал Кубка Америки. Это был выдающийся сезон и для него, и для его команды.

    По итогам прошлого сезона Азар был лучше Роналду. Тем не менее, Криштиану был блистателен. Он забил невероятное количество мячей. Я не говорю, что он не великолепен. Я лишь хочу сказать, что на мой взгляд, каждый футболист должен понимать, что важнее всего должна быть команда, а не индивидуальные награды", – сказал Моуринью.
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    Источник: Daily Mail

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    28.07.2015 11:25
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:24

      Роналду был лучше...

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      Рейтинг: +244

      Donetsk_the_BEST 28 июля 2015, 22:19

      Смотрим статистику и убеждаемся в обратном! По стате Роналду лучший в прошлом сезоне!

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 28 июля 2015, 18:01

      Мое мнение по итогам прошлого СЕЗОНА (всего сезона):
      1. Роналду (считаю, что клубные трофеи не должны влиять на рейтинг игроков),
      2. Месси (опять же, без учет клубных достижений),
      3. Мюллер,
      4. Азар,
      5. Суарес (и это только потому, что вначале пропустил много).

      0
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      Рейтинг: +69

      Garri98 28 июля 2015, 16:12

      Маур-клоун. Никого не интересует , то, что он думает о своем любимчике. Важно что все понимают, что Азар, никогда не будет лучше Роналдо. Даже если Роналду будет 50.

      -2
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 28 июля 2015, 16:08

      Укусил Криса, но уже не секрет, что с Роналду начинает сыпаться труха.

      -2
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      Рейтинг: +93

      Рауль и Зидан 28 июля 2015, 14:48

      Кто мешает Азару забивать в ЛЧ на уровне с Роналду ??? или там тоже у Челси сильнее соперники ??

      1
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      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:45

      я рассылаю спам, я дурачок

      -2
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      Рейтинг: +93

      Рауль и Зидан 28 июля 2015, 14:44

      По факту Азар даже в пятерку лучших не входит

      0
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > Рауль и Зидан 28 июля 2015, 14:49

      И кто кроме Криштиану и Месси сильнее него?

      1
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > Рауль и Зидан 28 июля 2015, 14:50

      И кто же кроме Криштиану и Месси сильнее него?

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      Рейтинг: +93

      Рауль и Зидан > FootballFun1985 28 июля 2015, 14:53

      Роббен Суарез Неймар Бэйл это по факту И еще по моему мнению Хамес Модрич

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > Рауль и Зидан 28 июля 2015, 14:57

      С Роббеном и Суаресом соглашусь наверное. Может быть, Модрич, когда здоров. Неймар, лично мое мнение, игрок того же уровня. Бэйл же по прошлому сезону явно нет.

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      Рейтинг: +93

      Рауль и Зидан > FootballFun1985 28 июля 2015, 15:02

      Я говорю за потенциал и умение игроков.. а не сужу кто и как провел сезон Азар явно уступает Бэйлу и это было видно когда они вместе играли в Англии Они почти ровесники но когда Бэйл был там именно его причем дважды подряд называли лучшим в АПЛ азаром там даже и не пахло

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > Рауль и Зидан 28 июля 2015, 17:41

      Азар был лучшим игроком и во Франции, и в Англии, а это все-таки о чем-то говорит. Плюс АПЛ - чемпионат довольно специфичный, очень сложно заиграть в нем сразу. Азар прибавляет с каждым годом. Бэйл же на момент переезда бельгийца уже несколько лет, как играл там, и это все-таки преимущество.

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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 13:57

      реально обидел португальца!

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      Рейтинг: +31

      CriRо 28 июля 2015, 13:56

      Ему хотя бы Стерлингу звание лучшего в АПЛ не проиграть в этом сезоне.

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