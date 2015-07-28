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    Мирча Луческу: «Матч с «Фенербахче» - проверка для наших игроков»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу накануне встречи квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» вспомнил о выигрыше донецкой командой Кубка УЕФА и отметил, что на этой стадии турнира «горняки» не хотели встречаться с турками.

    «Воспоминания отличные. Будут эмоции у меня и в связи с тем, что мы тут выиграли финал Кубка УЕФА. Всегда очень приятно возвращаться в Стамбул. Мы не хотели играть с «Фенербахче» – наверное, так же, как эта команда не очень хотела получить в соперники "Шахтер".
    На игру и на результат не влияет продажа или покупка игроков. Да, "Фенербахче" приобрел известных в европейском футболе игроков, а мы отпустили тех, кто хотел попробовать себя в лучших чемпионатах. У "Фенербахче" игроки с большим опытом и индивидуальным мастерстом, но у нас в свою очередь есть опыт игры в группе Лиги чемпионов.
    Это будет тест, проверка для наших игроков. Физически «Фенербахче» мощнее нас, а мы команда более быстрая и техничная. Очень интересное противостояние. Наверное, оно будет зрелищным», - сказал Луческу.
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    Источник: UA-Футбол

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    28.07.2015 08:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:49

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 10:21

      Удачи горнякам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      berda2003 28 июля 2015, 09:39

      ага...

      1
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 28 июля 2015, 09:02

      0
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