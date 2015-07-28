Мирча Луческу: «Матч с «Фенербахче» - проверка для наших игроков»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу накануне встречи квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» вспомнил о выигрыше донецкой командой Кубка УЕФА и отметил, что на этой стадии турнира «горняки» не хотели встречаться с турками.

«Воспоминания отличные. Будут эмоции у меня и в связи с тем, что мы тут выиграли финал Кубка УЕФА. Всегда очень приятно возвращаться в Стамбул. Мы не хотели играть с «Фенербахче» – наверное, так же, как эта команда не очень хотела получить в соперники "Шахтер".

На игру и на результат не влияет продажа или покупка игроков. Да, "Фенербахче" приобрел известных в европейском футболе игроков, а мы отпустили тех, кто хотел попробовать себя в лучших чемпионатах. У "Фенербахче" игроки с большим опытом и индивидуальным мастерстом, но у нас в свою очередь есть опыт игры в группе Лиги чемпионов.

Это будет тест, проверка для наших игроков. Физически «Фенербахче» мощнее нас, а мы команда более быстрая и техничная. Очень интересное противостояние. Наверное, оно будет зрелищным», - сказал Луческу.