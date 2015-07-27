Якин может возглавить «Янг Бойз»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин в ближайшее время может стать наставником швейцарского «Янг Бойза», который стартовал в своем чемпионате с двух ничьих, что породило недовольство нынешним наставником. Сам же специалист опроверг информацию о переговорах, пожелав удачи клубу в противостоянии с «Монако» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает «Чемпионат.ком».





Лидером чемпионата Швейцарии на данный момент является «Базель», где Якин работал до приглашения в «Спартак». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!