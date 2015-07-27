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    Якин может возглавить «Янг Бойз»

    Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин в ближайшее время может стать наставником швейцарского «Янг Бойза», который стартовал в своем чемпионате с двух ничьих, что породило недовольство нынешним наставником. Сам же специалист опроверг информацию о переговорах, пожелав удачи клубу в противостоянии с «Монако» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает «Чемпионат.ком».
    Лидером чемпионата Швейцарии на данный момент является «Базель», где Якин работал до приглашения в «Спартак».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 11:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26

      escudete 27 июля 2015, 18:04

      мужиком надо быть и порядок наводить в командах а то приезжают за баблом и все.

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 27 июля 2015, 16:32

      Мог после Базеля переходить в сильный, престижный европейский клуб... Но выбрал Спартак и сломал карьеру тренера......

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      Рейтинг: +335

      Поц 27 июля 2015, 15:42

      Спартак сложная команда. По умению игроков - Янг Бойз, по замашкам игроков - Челси. Не удивлен, что у Якина не получилось.

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      Рейтинг: +379

      ABir 27 июля 2015, 12:11

      Пусть у него там лучше, чем со Спартаком получится!

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