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    МКЧ. «Бенфика» проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз»

    В очередном матче мирового товарищеского турнира Международный кубок чемпионов португальская «Бенфика» уступила американскому клубу.
    27 июля. Харрисон. Стадион «Ред Булл Арена»
    Нью-Йорк Ред Буллз (США) - Бенфика (Португалия) - 2:1 (1:1)
    Голы: 0:1 — Пицци, 7; 1:1 - Райт-Филлипс, 33; 2:1 - Грелла, 57.
    Бенфика: Эдерсон, Луизао (Марсал, 81), Лисандро Лопес, Силвиу (Тейшера, 82), Таарабт (Гуэдеш, 46), Карсела-Гонсалес (Талиска, 66), Самарис, Нелсиньо, Джон (Джуричич, 46), Пицци (Гайтан, 67), Родригес (Жонас, 67).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 06:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 13:23

      Янки научились играть в футбол...

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      Рейтинг: +23

      makeavelly 27 июля 2015, 10:45

      Бомбардир почему вы пишите состав только одной из команд? вам что лень напечатать либо скопировать? вот это не правильно

      0
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      Рейтинг: +11

      Dean Ambrose 27 июля 2015, 10:42

      НЙРБ звери

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