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    Кононов: «По всем выкладкам мы переиграли «Спартак»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился впечатлениями от воскресного матча второго тура РФПЛ против московского «Спартака» (0:1).
    «Ничего особенного не случилось. Проиграли матч, но все впереди. Ребята согласны с этим. Обнадеживает, что второй тайм провели хорошо. По игре же мы абсолютно не проиграли. По всем технико-тактическим выкладкам мы оказались лучше «Спартака». Создали больше моментов, но не забили», - подытожил наставник.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 22:14
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 12:46

      Спартак выглядел уверенно, а краснодарцы допускали массу ошибок.

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 27 июля 2015, 10:36

      Вчерашняя игра Краснодара относится к категории позорных. Команда к сезону не готова проявила безволие, безразличие к результату, наплевательское отношение к болельщикам и руководству клуба, которые по их словам из штанов выпрыгивают, что бы завлечь зрителей.Зрители вчера были игры и самоотдачи нет.

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      Рейтинг: +117

      Marchen 27 июля 2015, 08:37

      заcрали животные экспресс

      0
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      Рейтинг: +87

      igoryan85 27 июля 2015, 08:03

      Кононов походу дела другую игру смотрел, за исключением последних 10 мнут Краснодар весь матч отбивался, совершенно ничего не показал, заслуженная победа Спартака. Удачи Аленю!

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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 27 июля 2015, 08:02

      Выкладки :)))
      Чего несешь то, Конон???

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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 06:21

      не впечатлили пока

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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 27 июля 2015, 04:14

      Спартачи уже в оргазме от первой победы в чемпе. Не мешайте им...вторая будет не скоро! )))

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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec > Masimobelini 27 июля 2015, 08:00

      Есть причина, оргазмировать)
      Без пендаля обыграли, не то что немытыши...

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      Рейтинг: +10

      ИгорьФил71 27 июля 2015, 03:25

      ахахаааа!!! завтра Бубнов тебе даст расклад ттд!спустись на землю!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июля 2015, 00:25

      Фантаст.

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      Рейтинг: +14

      koltunovaleksey11 26 июля 2015, 23:55

      Что за ху..ню ты несешь друг. Какие выкладки? Где вы лучше? На 70-ой минуте в створ первый раз пробили. Проиграл, будь мужиком , признай, а не оправдывайся.

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