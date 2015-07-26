Кононов: «По всем выкладкам мы переиграли «Спартак»

Спартак выглядел уверенно, а краснодарцы допускали массу ошибок.
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Спартак выглядел уверенно, а краснодарцы допускали массу ошибок.
Вчерашняя игра Краснодара относится к категории позорных. Команда к сезону не готова проявила безволие, безразличие к результату, наплевательское отношение к болельщикам и руководству клуба, которые по их словам из штанов выпрыгивают, что бы завлечь зрителей.Зрители вчера были игры и самоотдачи нет.
заcрали животные экспресс
Кононов походу дела другую игру смотрел, за исключением последних 10 мнут Краснодар весь матч отбивался, совершенно ничего не показал, заслуженная победа Спартака. Удачи Аленю!
Выкладки :)))
Чего несешь то, Конон???
не впечатлили пока
Спартачи уже в оргазме от первой победы в чемпе. Не мешайте им...вторая будет не скоро! )))
Есть причина, оргазмировать)
Без пендаля обыграли, не то что немытыши...
ахахаааа!!! завтра Бубнов тебе даст расклад ттд!спустись на землю!!!
Фантаст.
Что за ху..ню ты несешь друг. Какие выкладки? Где вы лучше? На 70-ой минуте в створ первый раз пробили. Проиграл, будь мужиком , признай, а не оправдывайся.