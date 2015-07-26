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    Жозе Моуринью: «Здорово, что Фалькао забил в серии пенальти»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после победы над «ПСЖ» (1:1, 6:5 по пен.) в рамках Международного кубка чемпионов прокомментировал игру новичка команды - форварда Радамеля Фалькао.

    «Он не так вымотался, как другие. Команда тренируется уже десять дней, а он только два, поэтому он обладает резкостью и не устает.Здорово, что Фалькао вышел на замену и забил в серии пенальти», – отметил Моуринью.
    Напомним, «Челси» арендовал Фалькао у «Монако», а в прошлом сезоне колумбиец также на правах аренды выступал за «Манчестер Юнайтед»

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    Источник: Guardian.com

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    26.07.2015 08:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -186

      Protosser 27 июля 2015, 08:50

      "Команда тренируется уже десять дней, а он только два, поэтому он обладает резкостью и не устает"
      Так может - никому не тренироваться? Если от этого игроки медленные и усталые?

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:58

      с ума сойти!

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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:40

      Фалькао удачи в Челси.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 11:48

      Просто абалдеть!

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      Рейтинг: +79

      dima090887 26 июля 2015, 08:48

      Куртуа - герой матча! А Фалькао пока не в оптимальной форме.

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