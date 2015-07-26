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    Пильгуй: «Серьезно опасаюсь за будущее «Динамо»

    Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своими мыслями после субботнего матча бело-голубых в рамках второго тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (2:2).
    «Результат субботнего матча с «Мордовией» удручающий. В первом туре против «Зенита» все было логично. Несмотря на то что питерцам «Динамо» проиграло, но упрекнуть команду особо было не в чем. Сегодняшний матч стал для меня неожиданностью. В первом тайме «Динамо» смотрелось хорошо, а вот вторую половину встречи откровенно провалило. «Мордовия» ниже классом, да и подбор игроков у москвичей намного лучше. Но во втором тайме лучше выглядела именно команда из Саранска. Подопечные Андрея Кобелева могли и третий мяч пропустить.
    Я обеспокоенно смотрю в будущее «Динамо». Сезон предстоит очень сложный. От игры с «Мордовией» много чего зависело. Если бы бело-голубые добились победы, тогда сейчас шли бы в середине таблицы. А с одним очком команда будет в самом низу. Не с самым лучшим настроением «Динамо» подходит к игре с «Локомотивом». Выбираться с самого низа очень сложно, да и команда сейчас не в лучшем состоянии. У меня серьезные опасения. Нам остается только верить и надеяться на хороший сезон», - сказал Пильгуй «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    26.07.2015 01:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 27 июля 2015, 01:03

      Правильно говорит Володька, гнать надо Кобеля, пока не нагадил целиком и бесповоротно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Onkel99 26 июля 2015, 22:09

      у меня нет слов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Onkel99 26 июля 2015, 22:06

      гоните кобаля черчеса назад вы что творите вышее начальство

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:52

      Гордееву слава!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 26 июля 2015, 10:51

      по одной игре и сразу такие выводы. Причем команды одинакового класса - ничья является закономерным результатом

      -1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 26 июля 2015, 10:50

      Дело то совсем не в замене тренера...ну что поменяли стало лучше???? Там другие проблемы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Raulya 26 июля 2015, 10:50

      Дело то совсем не в замене тренера...ну что поменяли стадо лучше???? Там другие проблемы...

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 26 июля 2015, 06:31

      40 лет опасения продолжаются...

      0
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      Рейтинг: +1775

      piercman 26 июля 2015, 06:05

      скоро фнл!

      -2
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      Рейтинг: +47

      Gotlib > piercman 26 июля 2015, 11:47

      з-ту не привыкать,а вот Динамо никогда там не было!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      petlyra 26 июля 2015, 04:04

      Тренеру надо время, чтобы поставить свою игру.

      -1
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      Рейтинг: +20

      E. B. C. > petlyra 26 июля 2015, 09:35

      Её, игру ломать не нужно. Тогда и ставить нечего будет. С Монако игра была. А потом бац и новый герой нарисовался. А мы, конечно опять подождём. Впервой, что ли?

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