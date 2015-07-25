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    Буссуфа будет получать в «Андерлехте» 2 млн евро в год

    Стали известны подробности контракта полузащитника «Локомотива» Мубарака Буссуфа с «Андерлехтом». 30-летний марокканец будет получать в бельгийском клубе 2 млн евро в год.


    Ранее сообщалось, что Буссуфа подпишет контракт с «Андерлехтом» сроком на один год с возможностью продления. «Локомотив» рассчитывает выручить от продажи хавбека около четырех миллионов евро.
    Напомним, игрок уже выступал за бельгийский клуб с 2006 по 2011 год.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 12:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 июля 2015, 22:22

      Совсем не такую сумму я ждал за него!

      0
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      Рейтинг: +35

      kinderpingui 26 июля 2015, 18:31

      Избаловало его анжи. И не только его.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:10

      Это будет серьёзная потеря.

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 25 июля 2015, 13:06

      Ну вот и хорошо!
      Локомотив получил какие-то деньги,а для Андерлехта усиление.

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