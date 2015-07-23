Данни: «В этом сезоне хотел бы выиграть Лигу Чемпионов»

Полузащитник "Зенита" Данни поделился планами на предстоящий сезон, отметив, что хочет выиграть не только чемпионат России, но и более крупные турниры. Португалец считает, что даже победа в Лиге чемпионов – достижимый результат. Данни, продливший с "Зенитом" контракт на два года, добавил, что может сыграть в предстоящем матче 2-го тура премьер-лиги с "Уралом".



"Конечно, нам хотелось бы еще раз победить в чемпионате. "Зенит" создан для того, чтобы побеждать. Мы хотим выиграть и золото Премьер-лиги и Лигу чемпионов и все, что можно. Для меня любой кубок очень важен. Мы целый год работаем для того, чтобы достичь этой цели. Любая победа – большая гордость.