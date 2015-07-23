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    Данни: «В этом сезоне хотел бы выиграть Лигу Чемпионов»

    Полузащитник "Зенита" Данни поделился планами на предстоящий сезон, отметив, что хочет выиграть не только чемпионат России, но и более крупные турниры. Португалец считает, что даже победа в Лиге чемпионов – достижимый результат. Данни, продливший с "Зенитом" контракт на два года, добавил, что может сыграть в предстоящем матче 2-го тура премьер-лиги с "Уралом".


    "Конечно, нам хотелось бы еще раз победить в чемпионате. "Зенит" создан для того, чтобы побеждать. Мы хотим выиграть и золото Премьер-лиги и Лигу чемпионов и все, что можно. Для меня любой кубок очень важен. Мы целый год работаем для того, чтобы достичь этой цели. Любая победа – большая гордость.

    Сегодня я провел первую тренировку в общей группе. Надеюсь быть готовым к матчу с "Уралом", - добавил игрок.

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    Источник: ТАСС

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    23.07.2015 14:17
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +533

      Levadia 23 июля 2015, 22:15

      Желание похвальное,но недостижимое в данный момент.(К сожалению)

      0
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      Рейтинг: +52

      Gloomy59 23 июля 2015, 21:34

      Мигель, ты скем собрался выигрывать, похоже с Дзюбой и Юсуповым!!!! Тогда первенство АПК России вы точно выиграите !!!! Опять АВБ замечательную молодежь собирается парить

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 июля 2015, 21:29

      ха-ха-ха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 23 июля 2015, 19:06

      Ну так никто и не говорит, что это возможно. Он просто сказал, что он этого хочет. Это довольно логично, все этого хотят.

      0
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      Рейтинг: +247

      KLINSI > Freyk 23 июля 2015, 22:50

      Португалец считает, что даже победа в Лиге чемпионов – достижимый результат.

      Тут конечно он загнул, а ЛЕ вполне по зубам.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > KLINSI 25 июля 2015, 18:45

      Это написал редактор, это не цитата Данни.

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 18:30

      элементарно, Ватсон!

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      Рейтинг: +11

      СтарыйСпартач 23 июля 2015, 18:18

      фантазер однако

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      Рейтинг: +533

      Levadia > СтарыйСпартач 23 июля 2015, 22:16

      Спартак даже и мечтать о таком не может)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 17:28

      Обязательно!

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      Рейтинг: +12

      отец григорий 23 июля 2015, 17:25

      португальский мечтатель из питера)))

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 июля 2015, 17:22

      Надо же так исказить мысль, браво бомбардир

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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 июля 2015, 17:10

      Я тоже хочу, чтоб на березах росли яблоки...

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч > serppion 23 июля 2015, 18:46

      Зачем?

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