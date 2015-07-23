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    Эррера: «Швайнштайгер – один из лучших полузащитников мира»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает, что в лице Бастиана Швайнштайгера и Моргана Шнейдерлина команда получила значительное усиление.

    «Мы хотим играть в Лиге чемпионов, бороться за Кубок Англии и премьер-лигу. Когда хочешь провести хороший сезон, нельзя обойтись 11 игроками. Будут травмы, хотя я и хотел бы, чтоб их не было. У игроков бывают взлеты и падения, так что все поучаствуют, и, я думаю, мы проведем очень хороший сезон.
    Я очень рад переходу Швайнштайгера. Он один из 5-6 лучших полузащитников мира, мне предстоит многому у него научиться.
    Я всегда хочу играть с лучшими, и Бастиан – один из лучших в мире. Он всегда так надежно обращается с мячом. Он всегда знает, что происходит у него за спиной, и этому мне предстоит научиться», – цитирует Эрреру FIFA.com.

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    Источник: ФИФА

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    23.07.2015 01:00
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:43

      Так и есть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 07:05

      правильно вложенные деньги могут творить чудеса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 23 июля 2015, 01:48

      он не какой том милнер

      0
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