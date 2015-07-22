Товарищеский матч «Айнтрахта» и «Лидса» завершился массовой дракой фанатов

Товарищеский матч между франкфуртским «Айнтрахтом» и английским «Лидсом» завершился массовой дракой болельщиков команд. Встреча состоялась в Австрии и закончилась победой немецкой команды со счётом 2:1.

После финального свистка фанаты обеих клубов высыпали на поле и устроили массовую драку. Футболисты к тому моменту уже успели покинуть поле. По данным Bild в драке принимало участие около 700 болельщиков английской команды и около 150 поклонников «Айнтрахта».