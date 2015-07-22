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    Товарищеский матч «Айнтрахта» и «Лидса» завершился массовой дракой фанатов

    Товарищеский матч между франкфуртским «Айнтрахтом» и английским «Лидсом» завершился массовой дракой болельщиков команд. Встреча состоялась в Австрии и закончилась победой немецкой команды со счётом 2:1.

    После финального свистка фанаты обеих клубов высыпали на поле и устроили массовую драку. Футболисты к тому моменту уже успели покинуть поле. По данным Bild в драке принимало участие около 700 болельщиков английской команды и около 150 поклонников «Айнтрахта».


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    Источник: Bild

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    22.07.2015 01:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 11:59

      Интересно, чьи же болельщики победили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Belars 22 июля 2015, 09:11

      Есть еще порох в гейропейской пороховнице

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 09:04

      неравнодушные люди!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      piper65 22 июля 2015, 01:42

      красавцы! англичане побились с немцами в австрии на товарищеском матче!!!! откуда там 700 болел лидса, интересно?! может, немчура группу туристов обидела?

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