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    Убытки «Зенита» в 2014 году составили 5, 2 млрд рублей

    Санкт-Петербургский «Зенит» показал в прошлом году свой худший финансовый результат. Убыток клуба составил 5,2 млрд рублей против 320 млн рублей в 2013 г. (при выручке 6,1 млрд и 5,2 млрд рублей соответственно).

    Московское «Динамо», лишенное права выступать в еврокубках за нарушения правил финансового fair play, за 2014 год получило 2,55 млрд рублей убытка против 1 млрд в 2013 году.

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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 19:34
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 22 июля 2015, 00:10

      Вы тут все такие вежливые и умные, так объясните мне, тупому обитателю болот, простую вещь. Почему согласно Википедии и другим источникам бюджет Зенита в 2013 г и в 2014 были примерно равны и составляли 210 млн евро, если расходы за эти годы у вас получаются такие разные. Ведь бюджет и расходы - одно и то же. По среднегодовому курсу 210 млн евро = примерно 9 млрд рублей в 2013 г. и примерно 11.5 млрд. рублей в 2014 г. Однако, согласно этой статье и вашим расчетам, в 2013 г. Зенит потратил 5.5 млрд. рублей. А вот в 2014 - 11.3 млрд. Во-первых данные за 2013 не стыкуются с известными данными. Ну ладно, допустим, Википедия врет. Но с чего вдруг ПО-ВАШЕМУ, дорогие мои москвичи, в 2014 у Зенита произошло удвоение расходов? Неймара что ли Зенит купил?

      Короче, предлагаю свою версию: эта статья - очередной ваш бред про Зенит.

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 21 июля 2015, 23:25

      Бомжи все еще продолжают верить что их помойка окупается продажей лазурных тряпок )))

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 21 июля 2015, 23:21

      Черная дыра, вот она и стоимость картонных титулов !

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      Рейтинг: +257

      Alex-96 21 июля 2015, 21:31

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      Убыток России от клупа "зеня" составил 5,2 млрд рублей.
      P.S. газпрем "достояние" России. вова верим!

      -6
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      Рейтинг: +365

      n272nm 21 июля 2015, 21:27

      Эту новость писал идиот. Вообще-то, обычный человек воспринимает слово "убытки", как чистую потерю бабла. Если выручка составила 6,1 млрд. рублей, а затраты 5, 2 млрд., то это означает, что у клуба нет убытков, а есть прибыль в 0,9 млрд руб. Ну, а в камментах, как я вижу, дофига эталонных идиотов, кторые не могут свести дебет с кредитом и получить результат :))))))

      6
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      Рейтинг: +22

      killerman77 > n272nm 21 июля 2015, 21:39

      не только тут , но и на сэ тоже много чудаков

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      Рейтинг: +129

      DAD81 > n272nm 21 июля 2015, 22:48

      Ты себя имел ввиду, вероятно. Убытки - это превышение расходов над доходами. Убыток 5,2 млрд рублей означает, что при доходе 6,1 млрд - расходы клуба составили 11,3 млрд. В статье приводится сравнение с прошлым финансовым годом. То есть речь идет о том, что в 2013 году, при доходах 5,2 млрд рублей, расходы составили 5 миллиардов 520 миллионов рублей. Вот и получается убыток в 320 млн рублей в 2013 году. Счетовод, хренов. )))

      5
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      Рейтинг: +100

      Piter SpaM > DAD81 21 июля 2015, 23:46

      что ты от него хочешь? он человек простой, видит цифры - тупо складывает их или отнимает, думать не его тема.

      2
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      Рейтинг: +105

      Гуливер > DAD81 22 июля 2015, 00:13

      11.3 это не расходы клуба,а полное содержание финансов,тоесть ВЫРУЧКА У ЗЕНИТА В 2014 составил + 0,9 млрд !

      1
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      Рейтинг: +243

      IngvarP 21 июля 2015, 21:07

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      6,1 млрд минус 5,2 млрд = неплохие деньги!
      Ни один клуб так не зарабатывает!
      Испытываешь эйфорию, когда ощущаешь себя к этой прибыли причастным,
      плюс оргазм от ярких побед лучшей команды России!!!
      Зенит. Национальное достояние.

      -6
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      Рейтинг: +257

      Alex-96 > IngvarP 21 июля 2015, 21:33

      Оргазм надо с девками получать, а пипиську на зеню дергать это извращение.

      6
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER > Alex-96 21 июля 2015, 21:54

      Ты как Орлов походу.

      1
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      Рейтинг: +129

      DAD81 > IngvarP 21 июля 2015, 22:51

      Не пойму, в Санкт-Петербурге я один понимаю разницу между прибылью и убытком. Где в статье написано о расходах??? Речь идет о доходах и убытках, а расходы получаются путем нехитрого сложения выручки и убытков. ))) В школе то учились?

      5
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      Рейтинг: +243

      IngvarP 21 июля 2015, 21:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      6,1 млрд минус 5,2 млрд = неплохие деньги!
      Ни один клуб так не зарабатывает!
      Испытываешь эйфорию, когда ощущаешь себя к этой прибыли причастным,
      плюс оргазм от ярких побед лучшей команды России!!!
      Зенит. Национальное достояние.

      -7
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 21 июля 2015, 21:02

      UAбывай отсюда!!!

      -1
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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 20:53

      весь проект убыточный ГАЗОВАЯ ПОМОЙКА!!!!

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > spartach091 21 июля 2015, 20:56

      посмотрим как в этом году эта помойка все свои помои великий спартак выльет

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 21 июля 2015, 20:46

      "А давайте еще двух халков купим".

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      Рейтинг: +187

      bosun > RussianHorse 22 июля 2015, 00:16

      Вам, нищебродам, не потянуть)

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