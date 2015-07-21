Убытки «Зенита» в 2014 году составили 5, 2 млрд рублей

Вы тут все такие вежливые и умные, так объясните мне, тупому обитателю болот, простую вещь. Почему согласно Википедии и другим источникам бюджет Зенита в 2013 г и в 2014 были примерно равны и составляли 210 млн евро, если расходы за эти годы у вас получаются такие разные. Ведь бюджет и расходы - одно и то же. По среднегодовому курсу 210 млн евро = примерно 9 млрд рублей в 2013 г. и примерно 11.5 млрд. рублей в 2014 г. Однако, согласно этой статье и вашим расчетам, в 2013 г. Зенит потратил 5.5 млрд. рублей. А вот в 2014 - 11.3 млрд. Во-первых данные за 2013 не стыкуются с известными данными. Ну ладно, допустим, Википедия врет. Но с чего вдруг ПО-ВАШЕМУ, дорогие мои москвичи, в 2014 у Зенита произошло удвоение расходов? Неймара что ли Зенит купил?
Короче, предлагаю свою версию: эта статья - очередной ваш бред про Зенит.
Санкт-Петербургский «Зенит» показал в прошлом году свой худший финансовый результат. Убыток клуба составил 5,2 млрд рублей против 320 млн рублей в 2013 г. (при выручке 6,1 млрд и 5,2 млрд рублей соответственно).
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!