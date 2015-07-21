Убытки «Зенита» в 2014 году составили 5, 2 млрд рублей

Санкт-Петербургский «Зенит» показал в прошлом году свой худший финансовый результат. Убыток клуба составил 5,2 млрд рублей против 320 млн рублей в 2013 г. (при выручке 6,1 млрд и 5,2 млрд рублей соответственно).





Московское «Динамо», лишенное права выступать в еврокубках за нарушения правил финансового fair play, за 2014 год получило 2,55 млрд рублей убытка против 1 млрд в 2013 году.