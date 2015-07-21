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«Шахтер» представил новичков

21 июля 2015, 17:58
7

«Шахтер» представил новичков клуба. В летнее межсезонье ряды «горняков» пополнили защитник Николай Матвиенко, полузащитник Максим Малышев, а также нападающие Сергей Гринь и Эдуардо. Новобранцев клуба поприветствовал наставник «Шахтера» Мирча Луческу.

«Все новички - хорошие футболисты. Сергей Гринь, Максим Малышев и Николай Матвиенко – лидеры в своих генерациях молодых игроков. Надеюсь, они быстро поймут требования, предъявляемые к футболистам «Шахтера». Им нужно набираться опыта, необходимо время. Но я в них верю.Что касается Эдуардо, то я сразу сказал: хотел бы снова видеть его в «Шахтере». Это опытный футболист, хорошо знающий философию, требования и принципы игры нашей команды. Уверен, Эдуардо усилит клуб», - цитирует Луческу официальный сайт «Шахтера».



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Источник: ФК «Шахтер»
Украина Шахтер
Комментарии (7)
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gооdbуegооdbоу
1437492871
Эдуардо скорее старичек
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Антибиотик
1437495084
Совсем Ахметов без денег остался.
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УкраинецUA
1437496601
Гринь и Малышев неплохо прошлый сезон провели)
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nahan
1437497597
Кроты и так имеют неплохой состав.
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spartach091
1437501366
Эдуардо откуда перешел??
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Robbaggio
1437506653
Неравноценны ушедшим
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