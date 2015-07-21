«Шахтер» представил новичков клуба. В летнее межсезонье ряды «горняков» пополнили защитник Николай Матвиенко, полузащитник Максим Малышев, а также нападающие Сергей Гринь и Эдуардо. Новобранцев клуба поприветствовал наставник «Шахтера» Мирча Луческу.









«Все новички - хорошие футболисты. Сергей Гринь, Максим Малышев и Николай Матвиенко – лидеры в своих генерациях молодых игроков. Надеюсь, они быстро поймут требования, предъявляемые к футболистам «Шахтера». Им нужно набираться опыта, необходимо время. Но я в них верю.Что касается Эдуардо, то я сразу сказал: хотел бы снова видеть его в «Шахтере». Это опытный футболист, хорошо знающий философию, требования и принципы игры нашей команды. Уверен, Эдуардо усилит клуб», - цитирует Луческу официальный сайт «Шахтера». "Бомбардир" тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!