Экс-чиновник ФИФА предоставил залог за освобождение часами, автомобилями и имуществом жены

Бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб, проходящий обвиняемым по делу о коррупции в организации, попросил отпустить себя на свободу под залог. Его просьба был выполнена, но сумма в размере 10-и миллионов долларов была выплачена не денежными знаками, а автомобилями и часами, принадлежащими семье Уэбба.





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