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    Экс-чиновник ФИФА предоставил залог за освобождение часами, автомобилями и имуществом жены

    Бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб, проходящий обвиняемым по делу о коррупции в организации, попросил отпустить себя на свободу под залог. Его просьба был выполнена, но сумма в размере 10-и миллионов долларов была выплачена не денежными знаками, а автомобилями и часами, принадлежащими семье Уэбба.

    Кроме того, бывший функционер снял 401 тысячу долларов с банковского счета своей супруги, заложил ее недвижимость и дорогостоящие ювелирные изделия.

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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 10:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 15:54

      жена пострадала ни за что.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      LOpp 21 июля 2015, 10:36

      а почку оставил))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 > LOpp 21 июля 2015, 10:55

      наверно женушки почку оставил)

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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 10:20

      ахахах,ничоси

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