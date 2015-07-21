«Манчестер Юнайтед» готов платить Мюллеру 20 млн евро в год

Английский «Манчестер Юнайтед» этим летом рассчитывает обзавестись еще одним футболистом немецкой «Баварии» Томасом Мюллером. Ради этого «красные дьяволы» готовы пожертвовать большими деньгами. Так, англичане приготовили 80 миллионов евро на трансфер игрока и ежегодные 20 миллионов евро на зарплату немцу. Сам полузащитник, как сообщается, не против переезда, но его не отпускает «Бавария», которая после ухода Бастиана Швайнштайгера заверила, что этим летом в «Манчестер Юнайтед» больше никого не отдаст.

Луи ван Гаал.



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