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«Манчестер Юнайтед» готов платить Мюллеру 20 млн евро в год

21 июля 2015, 06:38
48

Английский «Манчестер Юнайтед» этим летом рассчитывает обзавестись еще одним футболистом немецкой «Баварии» Томасом Мюллером. Ради этого «красные дьяволы» готовы пожертвовать большими деньгами. Так, англичане приготовили 80 миллионов евро на трансфер игрока и ежегодные 20 миллионов евро на зарплату немцу. Сам полузащитник, как сообщается, не против переезда, но его не отпускает «Бавария», которая после ухода Бастиана Швайнштайгера заверила, что этим летом в «Манчестер Юнайтед» больше никого не отдаст.
Видеть Мюллера в своей команде хочет лично главный тренер «манкунианцев» Луи ван Гаал.

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Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Бавария Мюллер Томас
Комментарии (48)
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Mr_Tim
1437451562
Улыбнуло) Не когда МЮ не платил такие зарплаты и за трансфер!
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-Ванек-
1437451708
достали эти поганые мешки типа манков и театралов, мало того, что эту шушеру судьи тянут, так еще и футбол в базар превратили...
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DANTE 007
1437453052
Этот мешок фекалий и всякого рода блевотной жижи мю в конец деградировал, а ведь был уважаемый клуб. А теперь от него осталось только имя МЮ что в переводе означает - МЫ ЮБАНАТИКИ!!!
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Amiqo
1437455768
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение о трансфере нападающего «Баварии» Томаса Мюллера. Сообщается, что манкунианцы готовы заплатить за форварда сборной Германии 100 миллионов евро. Самому игроку будет предложен контракт на 5 лет.
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Супервайзер
1437456274
Все чудят, непонятное предложение. Всю Баварию хотят скупить?
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Медив
1437460124
Ну Галь обещал что возможна еще одна трансферная бомба, а Лысый обещал распродать всех немцев с Баварии...Так что в принципе все сходится
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man_united red
1437460545
ДАНТЕ-ТЫ ДАУН
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Ministri Krasnodar
1437462629
Мешок похуже сити
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spartach091
1437463334
вот это да,по моему МЮ скоро переплюнет МС.
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Dodge87
1437485031
ну такой бред пишут...никогда МЮ и никому не будет платить больше руни..а у него 350 т. фунтов в неделю...20 лямов в год как зарплату с учетом того что месси с роналду получают примерно столько же в мЮ платить не будут..интереснее будет вернуть Рона и ему платить столько..а так мюллер может перейти исключительно если в обратном направлении последует Ди мария...у МЮ на позиции Мюллера есть игроки,и проблемной остается центр обороны и нападающий...просто я так понимаю до 31 августа до закрытия трансферного окна будут писать все что в голову придет
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