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    Хохлов: «У «Кубани» не получалось многое, нельзя бросать все и нестись вперед»

    Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение краснодарской команды (0:2) от «Урала» в домашнем матче первого тура российской Премьер-Лиги.

    «Многое сегодня не получалось. Мяч не держался в первом тайме. Почему, не знаю. Сбились на длинные передачи, хотя не планировали. Контроля мяча практически не было, соответственно и комбинаций. Во втором тайме, после гола, пошли провалы. Побежали вперёд, начали оголять фланги. Так нельзя - бросать все и нестись вперед. Про оборону забывать нельзя.
    Что касается Аршавина и Павлюченко, они выжали из себя максимум. Ни один, ни второй функционально полностью не готовы», - сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 22:08
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 08:21

      шибко трудно ему будет

      1
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 21 июля 2015, 06:08

      Хохлов тоже функционально не готов.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 05:38

      Первый блин для Дмитрия Хохлова вышел комом! Ну ничего, после поражений, как правило, приходят и победы) Хотя Кубань конечно неприятно удивила, что всухую проиграла Уралу в Краснодаре.

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      Рейтинг: +151

      ххомов_пидор 21 июля 2015, 01:47

      зинит го*вно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 21 июля 2015, 01:27

      ты там зачем Главным зарплату получаешь..Рассказывать почему делается не так ..как хочется??)))

      1
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      Рейтинг: +10

      biger09 21 июля 2015, 01:10

      Ярче, если только гореть, он же ПОЛЕНО !!!!!!!

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      Рейтинг: +25

      tower9pover 21 июля 2015, 00:58

      Зачем Диме приписывать текст заголовка ??? Ведь в интервью он именно так не говорил ???

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      Рейтинг: +86

      wingback 21 июля 2015, 00:28

      А кто такой Каклов? Что он выиграл?

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      Рейтинг: +25

      tower9pover > wingback 21 июля 2015, 01:00

      Перед тем как что то сказать,- не поленись заглянуть в Википедию.

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      Рейтинг: +114

      zen it 20 июля 2015, 23:14

      А мне понравилось, как Шава седня играл, старался, выложился полностью. Вот наберут форму и посмотрим, может кто и раскроется рядом с Андрюхой

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      Рейтинг: +51

      Cskaz 20 июля 2015, 22:47

      Это ужас а не игра

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