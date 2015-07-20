Хохлов: «У «Кубани» не получалось многое, нельзя бросать все и нестись вперед»

шибко трудно ему будет
Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение краснодарской команды (0:2) от «Урала» в домашнем матче первого тура российской Премьер-Лиги.
Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение краснодарской команды (0:2) от «Урала» в домашнем матче первого тура российской Премьер-Лиги.
шибко трудно ему будет
Первый блин для Дмитрия Хохлова вышел комом! Ну ничего, после поражений, как правило, приходят и победы) Хотя Кубань конечно неприятно удивила, что всухую проиграла Уралу в Краснодаре.
зинит го*вно
ты там зачем Главным зарплату получаешь..Рассказывать почему делается не так ..как хочется??)))
Ярче, если только гореть, он же ПОЛЕНО !!!!!!!
Зачем Диме приписывать текст заголовка ??? Ведь в интервью он именно так не говорил ???
А мне понравилось, как Шава седня играл, старался, выложился полностью. Вот наберут форму и посмотрим, может кто и раскроется рядом с Андрюхой
Это ужас а не игра