ФНЛ. «Луч-Энергия» по-прежнему без потерь, «СКА-Энергия» вновь не выиграл

Двумя матчами стартовал третий тур ФНЛ.





20 июля. Владивосток. Стадион «Динамо»

Луч-Энергия (Владивосток) - Волга (Нижний Новгород) - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Нивалдо, 14; 2:0 - Гузь, 75.

Луч-Энергия: Довбня, Гузь, Бабенков, Колычев, Пискунов, Козлов (Казанков, 58), Зюзин (Корян, 46), Пономаренко, Славнов, Клопков (Гаджибеков, 82), Нивалдо (Столбовой, 65).

Волга: Нигматуллин, Маляров (Полянин, 78), Пасько, Гарбуз, Буйволов, Миносян, Замалиев (Суханов, 61), Костюков, Леандро, Козлов (Саталкин, 24), Кухарчук (Петров, 65).

Предупреждения: Зюзин, 27; Колычев, 40; Славнов, 51; Буйволов, 63; Петров, 71; Довбня, 87.

20 июля. Хабаровск. Стадион им. Ленина

СКА-Энергия (Хабаровск) - Сокол (Саратов) - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Дегтярев, 7 (с пенальти); 1:1 - Гатикоев, 66 (с пенальти); 1:2 - Удалый, 83 (в свои ворота).



Незабитый пенальти: Аладашвили, 60.

СКА-Энергия: Дюпин, Киреев, Удалый, Попов, Нестеренко, Купчин (Аладашвили, 46), Карасев (Умаров, 58), Плетин (Гатикоев, 46), Ваганов (Калинский, 41), Гайдаш, Никифоров.

Сокол: Пчелинцев, Молодцов, Лозенков, Горбатюк, Столяренко, Дегтярев, Трусевич (Серасхов, 86), Андреев (Коротаев, 62), Шевчук (Бурченко, 53), Романенко, Радченко.

Судья: Юрий Апонасенко (Москва).



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