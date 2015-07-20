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    ФНЛ. «Луч-Энергия» по-прежнему без потерь, «СКА-Энергия» вновь не выиграл

    Двумя матчами стартовал третий тур ФНЛ.

    20 июля. Владивосток. Стадион «Динамо»
    Луч-Энергия (Владивосток) - Волга (Нижний Новгород) - 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 - Нивалдо, 14; 2:0 - Гузь, 75.
    Луч-Энергия: Довбня, Гузь, Бабенков, Колычев, Пискунов, Козлов (Казанков, 58), Зюзин (Корян, 46), Пономаренко, Славнов, Клопков (Гаджибеков, 82), Нивалдо (Столбовой, 65).
    Волга: Нигматуллин, Маляров (Полянин, 78), Пасько, Гарбуз, Буйволов, Миносян, Замалиев (Суханов, 61), Костюков, Леандро, Козлов (Саталкин, 24), Кухарчук (Петров, 65).
    Предупреждения: Зюзин, 27; Колычев, 40; Славнов, 51; Буйволов, 63; Петров, 71; Довбня, 87.
    Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

    20 июля. Хабаровск. Стадион им. Ленина
    СКА-Энергия (Хабаровск) - Сокол (Саратов) - 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 - Дегтярев, 7 (с пенальти); 1:1 - Гатикоев, 66 (с пенальти); 1:2 - Удалый, 83 (в свои ворота).

    Незабитый пенальти: Аладашвили, 60.
    СКА-Энергия: Дюпин, Киреев, Удалый, Попов, Нестеренко, Купчин (Аладашвили, 46), Карасев (Умаров, 58), Плетин (Гатикоев, 46), Ваганов (Калинский, 41), Гайдаш, Никифоров.
    Сокол: Пчелинцев, Молодцов, Лозенков, Горбатюк, Столяренко, Дегтярев, Трусевич (Серасхов, 86), Андреев (Коротаев, 62), Шевчук (Бурченко, 53), Романенко, Радченко.
    Судья: Юрий Апонасенко (Москва).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 13:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +469

      64русс 20 июля 2015, 18:29

      Сокол с победой!! надо и дома побеждать

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 20 июля 2015, 15:40

      Дальний восток

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 20 июля 2015, 15:19

      Сокол молодец!,.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 июля 2015, 15:10

      Две Энергии,а судьба сложилась по разному.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Мадридец из Реала 20 июля 2015, 15:07

      Судья сломал игру Лучу! Обязан был показывать красную Буйволову.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Andrey-KScamapa 20 июля 2015, 15:05

      давно жду Луч в ПЛ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      ermak6448 20 июля 2015, 15:00

      Луч "лазерный", Прожигает себе дорогу в Лигу

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 июля 2015, 14:53

      Луч настроен серьезно на повышение в классе.

      1
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 20 июля 2015, 14:23

      В следующем туре без проигрышная серия у Луча продолжится)

      1
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru > 20 июля 2015, 15:46

      ныряют только в одном клубе и ты его главный глор )

      1
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS > Майкл59ru 20 июля 2015, 16:47

      разве у него в профиле барса стоит?) там нет ниче вроде) или ты своих видишь сразу?)

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru > NeiSeS 21 июля 2015, 06:29

      в Великой Барселоне играют высокопрофессиональные игроки. А все нырялы и плаксы играют в королевском клубе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 20 июля 2015, 14:20

      Так держать!,!

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