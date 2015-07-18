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    Кержаков может завершить карьеру уже в этом году

    Александр Кержаков заявил, что рассматривает вариант с тем, чтобы закончить карьеру футболиста уже в этом году. Напомним, что ранее Андре Виллаш-Боаш сообщил форварду, что не рассчитывает на его услуги и больше не видит в своей команде.

    "Закончить в 2015-м? В жизни все возможно. Я всегда говорил, что хочу играть в санкт-петербургском "Зените", хочу завершить карьеру в родной команде", - сказал Александр.

    Отметим, что ранее стало известно о предложении Кержакову занять одну из должностей в администрации "Зенита".

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    Источник: Р-Спорт

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    18.07.2015 13:11
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    Комментарии123
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 17:01

      Главное, быть полезным родному клубу.

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 19 июля 2015, 09:56

      хорошая новость. надеюсь пацаны из молодежки все будут в основе к 2018 году...

      0
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      Рейтинг: +33

      VS Ростов 19 июля 2015, 09:52

      Рули в "Ростов", Саня! А там и до сборной рукой подать...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 19 июля 2015, 09:49

      опа, Джигурда!!!


      а ведь мог перейти в другой клуб
      и доказать там, что его рано списали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      footlover 19 июля 2015, 02:00

      Надо было не считать себя кумом королю и сватом министру, а честно играть, ощущая себя не царицей морскою, а членом команды. Вот бы никто и не выгнал.

      0
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      Рейтинг: +12

      VIKING107 19 июля 2015, 00:15

      не красиво с сашей потупают

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 23:40

      Он её давно завершил...

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      Рейтинг: +32

      Dead Silence 18 июля 2015, 23:26

      Давно пора.

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      Рейтинг: +768

      ПерекатиПоле 18 июля 2015, 22:28

      В 31 год закончишь карьеру...
      Эх Саша, любовь к баблу победила любовь к футболу...

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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 18 июля 2015, 22:26

      уйди с честью и буть великим

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