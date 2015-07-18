Кержаков может завершить карьеру уже в этом году

Главное, быть полезным родному клубу.
Александр Кержаков заявил, что рассматривает вариант с тем, чтобы закончить карьеру футболиста уже в этом году. Напомним, что ранее Андре Виллаш-Боаш сообщил форварду, что не рассчитывает на его услуги и больше не видит в своей команде.
"Закончить в 2015-м? В жизни все возможно. Я всегда говорил, что хочу играть в санкт-петербургском "Зените", хочу завершить карьеру в родной команде", - сказал Александр.
Отметим, что ранее стало известно о предложении Кержакову занять одну из должностей в администрации "Зенита".
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"Закончить в 2015-м? В жизни все возможно. Я всегда говорил, что хочу играть в санкт-петербургском "Зените", хочу завершить карьеру в родной команде", - сказал Александр.
Отметим, что ранее стало известно о предложении Кержакову занять одну из должностей в администрации "Зенита".
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!