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    Юрченко: «Фримпонг извинился перед командой»

    Вратарь «Уфы» Давид Юрченко прокомментировал первый матчей своей команды в новом сезоне РФПЛ против московского «Спартака» (2:2).

    «Эпизод с удалением в раздевалке не обсуждали. Все мы люди, у всех есть эмоции. Эммануэль Фримпонг перед нами извинился. После его красной карточки мы стали играть глубже и компактнее. Была ставка на контратаки. Играть против «Спартака» с открытым забралом, да еще в меньшинстве — уму непостижимо. По сравнению с прошлым годом красно-белые сильно прибавили. Команда стала играть быстрее и комбинационнее. У нее есть хорошие исполнители. Думаю, москвичи высоко поднимутся», - сказал Юрченко.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 00:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 18:26

      Хорошую команду подготовил Колыванов.

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 18 июля 2015, 12:18

      высоко поднимутся и с грохотом свалятся от туда.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 06:42

      Дисквалификацию получит - ещё раз извинится...

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 18 июля 2015, 02:19

      Юрченко красава, нужно его срочно в сборную подписывать раз Рома ушел....

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      Рейтинг: +631

      mat73 18 июля 2015, 01:11

      Юрченко хороший вратарь, думаю в конце концов кто-то из больших клубов приберут его к себе

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      Рейтинг: +242

      fas759 > mat73 18 июля 2015, 01:16

      Спартак и возьмет. Сегодня Ребров опять "блеснул". Из трех ударов в створ два гола.

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      Рейтинг: +76

      Red-green-Hooligans 18 июля 2015, 00:59

      Негра желательно штрафануть, а то чет он как в Россию приехал раздухарился уж больно, звезда недоделанная!
      А Юрченко хорош.

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      Рейтинг: +114

      zen it 18 июля 2015, 00:40

      да... казалось даже, что у спартака есть шанс в этой игре)))

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      Рейтинг: +864

      diktor 18 июля 2015, 00:35

      Хорошо сказал-а сыграл вообще шикарно.Удачи вашей команде.

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