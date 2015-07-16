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    "Интер" представил Мурильо

    Итальянский "Интер" сегодня провел презентацию новичка своей команды Джейсона Мурильо, который переехал в Милан из "Гранады". Договоренность о трансфере колумбийца была достигнута еще зимой, а контракт был подписан в начале июля.

    "Быть в этой команде - фантастика. Это клуб с историей и традицией", - заявил защитник.

    Выступать за "нерадзурри" Мурильо будет под 24-м номером.

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    Источник: ФК «Интер» Милан

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    16.07.2015 19:15
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +121

      dokom 17 июля 2015, 08:28

      Это что за чудо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 08:21

      Сбыча мечт...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 17 июля 2015, 08:18

      Восстановление команды - дело не быстрое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      mokkee 17 июля 2015, 08:16

      Интер давно не видно лидерах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 17 июля 2015, 08:02

      Очень хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 июля 2015, 07:58

      Неплох парнишка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 июля 2015, 04:45

      Поздравляю Джейсона!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 17 июля 2015, 03:47

      ок

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      Рейтинг: +40

      DEIVID 2 17 июля 2015, 01:40

      Средненький защитник.

      0
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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 17 июля 2015, 01:25

      Давай Интер вспомни года 2008-2009-2010 когда ты ЛЧ выигрывал,Чемпионат,когда ты барбилонов в неудел оставлял, да и нам тоже нужно возродиться

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