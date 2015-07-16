Мексика упустила победу над сборной Тринидада и Тобаго

Сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с Мексикой в матче заключительного тура группового турнира Золотого Кубка КОНКАКАФ и вышла в плей-офф с первого места в группе С.



Матч закончился со счетом 4:4. Концовка встречи получилась драматичной: уступавшие в счете мексиканцы сумели забить два гола и выйти вперед, однако упустили победу на четвертой компенсированной минуте.



Эта ничья позволила сборной Тринидада и Тобаго с 7 очками выйти в четвертьфинал с первого места в группе С, опередив Мексику на 2 балла. В битве за выход в 1/2 финала островитяне сыграют с командой Панамы, а Мексика сразится с костариканцами.

