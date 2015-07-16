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    Мексика упустила победу над сборной Тринидада и Тобаго

    Сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с Мексикой в матче заключительного тура группового турнира Золотого Кубка КОНКАКАФ и вышла в плей-офф с первого места в группе С.

    Матч закончился со счетом 4:4. Концовка встречи получилась драматичной: уступавшие в счете мексиканцы сумели забить два гола и выйти вперед, однако упустили победу на четвертой компенсированной минуте.
    Эта ничья позволила сборной Тринидада и Тобаго с 7 очками выйти в четвертьфинал с первого места в группе С, опередив Мексику на 2 балла. В битве за выход в 1/2 финала островитяне сыграют с командой Панамы, а Мексика сразится с костариканцами.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 07:15
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    Комментарии (18)
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    spartak11
    1437024764
    нубы
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    sir_Alex
    1437025333
    Никакущая Мексика
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    nickyist
    1437025439
    неожиданный результат. практически все ждали победу Мексики. ну что же, молодцы Тринидад и Тобаго.
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    Tommy Lee
    1437025539
    1/4 финала США - Куба Гаити - Ямайка Тринидад и Тобаго - Панама Мексика - Коста-Рика
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    pickapick
    1437026557
    Мексика удивила! Вылетит в 1/4, если не удивит снова!
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    drug01
    1437028490
    Хороший счет!
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    нечитайло
    1437029591
    Надо посмотреть
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    aseke25
    1437030021
    Тринидад красава! 476 кэфа вытащил..
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    vyishenka
    1437031765
    Как же так.
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    ologreds
    1694997605
    numo435809
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