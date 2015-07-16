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    Куба вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

    В матче третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Кубы выиграла у команды Гватемалы со счетом 1:0. Решающим оказался удар форварда кубинцев Майкеля Рейеса на 73-й минуте.
    Благодаря этому успеху Куба пробилась в плей-офф с третьего места в группе C, выбив из розыгрыша турнира Сальвадор.

    Гватемала покинула Золотой кубок КОНКАКАФ, заняв в квартете последнее место. Сборные Тринидада и Тобаго и Мексики, пробившиеся в плей-офф турнира досрочно, определят победителя группы в очной дуэли.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 06:20
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    Комментарии (16)
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    ДСА
    1437020548
    Просто молодцы!
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    mat73
    1437021642
    Куба форева, вперед))) Ичё, кто там играет с кем в 1/4? Вышли с 1х мест - Тринидад, Ямайка и Сша, Со 2х - Мексика, КостаРика, Гаити. И с 3х - Куба и Панама.
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    Barca09-09
    1437023425
    Очень хорошо
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    борька
    1437024263
    куба-любовь моя!
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    Tommy Lee
    1437024817
    Мексика как то слабо выглядит.
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    sir_Alex
    1437025494
    El pueblo unido jamás será vencido! Куба – дружба!
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    MALOY74
    1437026757
    обалдеть...
    Ответить
    eaguar
    1437027656
    Молодцы .
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    VIPded
    1437031418
    Нежданчик. Рад за Остров Свободы!
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    ologreds
    1694997605
    numo435805
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