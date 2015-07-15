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    Гаджиев: "Сохранить лидеров было непросто"

    Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев подвел итог летнему подготовительному периоду своей команды.

    "Только что закончившаяся подготовка существенно отличается от зимней короткими сроками и другими климатическими условиями. По содержанию программа работы остается прежней, но особенности все равно есть. В короткие летние сроки трудно вписаться в те физические нагрузки, с которыми нужно тренироваться зимой. Не думаю, что у нас получилось все. Но это нормально. Хотелось бы еще отдать должное нашему руководству: оно сумело сохранить лидеров команды. Это было нелегко. Причем больших ресурсов с нашей стороны затрачено не было", - заявил единственный тренер РФПЛ, имеющий ученую степень кандидата наук.

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    Источник: ФК «Амкар»

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    15.07.2015 10:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 16 июля 2015, 01:12

      гаджишка нас два раза в фнл вывел будьтк с ним осторожны он очень любит деньги

      0
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 15 июля 2015, 15:11

      место Амкара заранее угадывается - борьба за выживание, а единственный тренер РФПЛ, имеющий ученую степень кандидата наук лучше бы уже давно вышел на пенсию , писал бы себе докторскую и пополнил ряды "экспертов"

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      Рейтинг: +114

      denmig 15 июля 2015, 15:04

      но ты молодец - вничью сыграешь первую игру?

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июля 2015, 13:16

      Амкар вообще не понятно в какой форме будет.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 15 июля 2015, 12:58

      Удачи Амкару!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 12:50

      Опять борьба за выживание

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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 12:43

      коли есть немножко денег, всё разрешимо!

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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 июля 2015, 12:20

      Осталось подождать результатов.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 июля 2015, 11:56

      удачи пермякам

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 июля 2015, 11:13

      Удачи пермякам!

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