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    Хорхе Фусиле: «У Санчеса проблемы с головой»

    Защитник сборной Уругвая Хорхе Фусиле раскритиковал нападающего чилийцев Алексиса Санчеса. В одном из моментов матча 1/4 финала Кубка Америки уругваец получил вторую желтую карточку за фол на форварде «Арсенала».

    «Я был первым на мяче, любой другой форвард просто бы перепрыгнул меня, но, видимо, у Санчеса проблемы с головой. Я уже не мог остановиться, поэтому и ударил его. Мы общались во время матча, но пусть это останется на поле. Не знаю, как назвать такого человека. Хуже всего было, когда он бегал за судьей и причитал: «Судья, он меня бьет, судья, он меня бьет», – приводит слова Фусиле ESPN.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 00:37
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    Комментарии (39)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cool4back
    1436937676
    Ох уж эти южно-американцы со своими нравами: то палец в *опу, то укусят... )
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    Субъективное мнение
    1436938301
    Доигрывать эпизод до конца, у чилийцев в крови...
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    sir_Alex
    1436941963
    Два д****ла – это сила!
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    РЭП НИГГА
    1436942385
    да,Хорхе,только уже поздно что-то говорить.ничего не вернешь....
    Ответить
    cska plus
    1436943135
    это н проблема с головой, а просто он девочка!
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    f_live
    1436945106
    Те люди кто смотрел игру Алесиса в АПЛ и на Кубке Америки скажут, что проблемы у самого Фусиле, Алексис боец, сколько раз его били по ногам, а он вскаивал и дальше бежал, а ФУсиле так себе, посредственный грубый игрок!
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    aviciii
    1436969446
    уругвайцы \"грязная\" команда, как и Атлетико Мадрид. Костоломы !
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    Forint
    1437035916
    какие же вы \"бомбардиры\" все тут собрались, тут ни одного слова про Барселону, или Месси, но жалкие убожества все равно найдут как их связать с этим постом. Вот оно - величие Барселоны!
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    KLINSI
    1437073190
    Что он ожидал от индейца.
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    ologreds
    1694997611
    numo435705
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