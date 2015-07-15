Хорхе Фусиле: «У Санчеса проблемы с головой»

Защитник сборной Уругвая Хорхе Фусиле раскритиковал нападающего чилийцев Алексиса Санчеса. В одном из моментов матча 1/4 финала Кубка Америки уругваец получил вторую желтую карточку за фол на форварде «Арсенала».





«Я был первым на мяче, любой другой форвард просто бы перепрыгнул меня, но, видимо, у Санчеса проблемы с головой. Я уже не мог остановиться, поэтому и ударил его. Мы общались во время матча, но пусть это останется на поле. Не знаю, как назвать такого человека. Хуже всего было, когда он бегал за судьей и причитал: «Судья, он меня бьет, судья, он меня бьет», – приводит слова Фусиле ESPN.