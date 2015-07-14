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    "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины

    Донецкий "Шахтер" в седьмой раз выиграл Суперкубок Украины. В матче, проходившем в Одессе, "горняки" со счетом 2:0 переиграли киевское "Динамо".

    90 минут игры соперники не могли забить друг другу, но уже на первой добавленной арбитром минуте Александр Шовковский в своей штрафной сбил Алекса Тейшейру и оставил свою команду в меньшинстве.Лимит замен к тому моменту у киевлян был исчерпан, поэтому место в воротах "Динамо" занял защитник Александр Драгович, не сумевший отразить удар с 11-метровой Дарио Срны, а уже через минуту бразилец Бернард замкнув прострел Виктора Коваленко установил окончательный счет матча.


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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2015 23:04
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    Комментарии466
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      Рейтинг: +12

      Пивоман 15 июля 2015, 21:33

      Как примечательно что значок Шахтера на экране был красно-черным!

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 15 июля 2015, 17:08

      ДНР ЧЕМПИОН !!! киевская ХУНТА разбита !!!

      4
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит > нoГГано 15 июля 2015, 23:01

      Днепр чемпион ты прав. Витек легиитимный , как тебе там в Ростове

      0
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      Рейтинг: +370

      Apsny 15 июля 2015, 16:38

      Шовковскому не привыкать.

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      Рейтинг: +357

      3емлянин 15 июля 2015, 15:56

      Опять Шовковский "отличился"

      Это уже не смешно - это ЗАКОН !!!

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      Рейтинг: +151

      London-Is-Blue 15 июля 2015, 13:46

      А жаль, болелы ДК уже нацеливались снова ворота крушить.

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 12:00

      Это – Каддафи. Готовься, Вова.

      Весь цивилизованный мир – за создание международного трибунала по Боингу, а Россия – против. И Украина за. А Россия против. К чему бы это?
      Я вам скажу, к чему это. Российским «властям» были переданы копии материалов расследования, понимаете? И они поняли, что Владимир Путин – грандмастер цугцвангов – опять попал в цугцванг, и еще и других подставил. Почему? Потому что материалы этого расследования четко показывают, как и кем был сбит Боинг рейса MH-17. Поэтому Россия – против, а все за.
      В чем же цугцванг Путина?
      В том, что признаться во всем – поздно, да и «смерти подобно». Это – возможный ход номер один, и он плохой.
      В том, что нужно косить под идиота и все отрицать. Типа, «выфсьовретиии, какие ваши доказательства», только на самом высоком уровне. Это – возможный ход номер два, и он тоже плохой.
      Как вам скажет любой шахматист, цугцванг – дело такое... плохое. Особенно, когда убили 298 человек.
      Трибунал создан будет. Расследование будет опубликовано, суд состоится, вина доказана, виновные определены, и они будут подлежать экстрадиции. К сожалению, как и в случае с Ливией, процесс экстрадиции будет поначалу... мягко выражаясь... затянут, что приведет к новым санкциям. К сожалению, они снова пагубно отразятся на российской экономике... если, конечно, к тому времени от нее что-нибудь еще останется.

      4
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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar > Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 12:17

      Ты шикарный "политик". Место в раде присмотрел?

      2
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит > Ministri Krasnodar 15 июля 2015, 12:22

      Ткачев покруче будет..Не хило с Олимпиады поднял и сразу в дамки. Преданных воров Вова любит.

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 12:23

      А судьи кто?)

      1
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Lazio-Kiev 15 июля 2015, 15:53

      Стопудово ваш пропагандист)))

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      Рейтинг: +370

      Apsny > Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 16:39

      Да, вина доказана, а как, кем и когда, очень интересно?

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Ministri Krasnodar 16 июля 2015, 08:40

      его место возле параши

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 15 июля 2015, 11:04

      Поздравляю Шахту с заслуженным трофеем. Даже не смотря на две штанги, Донецк выглядел предпочтительней, хотя симуляции Гладкого и Срны стали уже традицией) И госпожа Удача и господин Судья были в черно-оранжевых футболках!
      ЗЫ Жаль только Ленсу не дали попрощаться.

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      Рейтинг: +106

      vitya valdes > Lazio-Kiev 15 июля 2015, 11:45

      значит не время еще прощаться... Кстати, че там Драг, живой, страдалец?:) и больше всех по голове получал, и на раме стоял. Если бы еще и пену отбил - герой, без базара был бы:)

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Lazio-Kiev 15 июля 2015, 12:16

      Ленс уходит, а что насчет Ярмоленко? Понимаю, что с ним так просто Динамо не расстанется, но этот парень реально может поиграть в Европе)

      1
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > alessios1990 15 июля 2015, 12:20

      Может. И должен. Видимо, цену не может сложить.)

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > vitya valdes 15 июля 2015, 12:22

      Ленсу, на мой взгляд, было бы полезней в Лиге чемпионов поиграть, чем идти в заштатный британский клуб! А Драг- паршивый вратарь, два удара- два гола!))

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      Рейтинг: +106

      vitya valdes > Lazio-Kiev 15 июля 2015, 12:34

      Владимир, давай смотреть правде в глаза: думаю Ленс прекрасно понимает, что перспективы ДК в ЛЧ практически равны нулю (отнюдь не злорадствую, думаю осенью ты в этом убедишься). А поиграть в АПЛ, пусть и начиная с заштатного британского клубишки - мечта для многих футболистов. Проявит себя в нем - будет в ТОПе! Доказано.

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > vitya valdes 15 июля 2015, 12:46

      Юр, в любом случае это его решение и он взвесил все плюсы и минусы. Но поиграть в ЛЧ- мечта любого футболиста, а у ЛЕНСА она еще не осуществилась!

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      Рейтинг: +106

      vitya valdes > Lazio-Kiev 15 июля 2015, 12:56

      молод еще пацанчик) будет держать форму и заниматься над собой - будет у него еще не одна ЛЧ.
      В любом случае ты прав. Мы порассуждали и забыли... Решение ему принимать.

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      Рейтинг: +96

      историк22 15 июля 2015, 10:47

      ДНР и ЛНР зпберем у фашистов проклятых за унижение россиян

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      Рейтинг: +113

      Новочек > историк22 15 июля 2015, 12:36

      Покайся,паршивый историк.

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      Рейтинг: +30

      Vitaliy97 > историк22 15 июля 2015, 18:06

      Писать научись остряк!

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      Рейтинг: +96

      историк22 15 июля 2015, 10:45

      совсем скоро ДНР и ЛНР вернуться в Россию да поможет нам в этом Господ

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      Рейтинг: +30

      Vitaliy97 > историк22 15 июля 2015, 18:07

      Олух не чему здесь ето?!

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      Рейтинг: +442

      spartak never die 15 июля 2015, 10:12

      Жаль,что Шахтер дома играть не может,так бы не видать Киеву ни чемпионств,ни кубков.
      Ну ни чего,пусть попки позаживают немного и Шахтер их долбить по новой начнет ;)

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