Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Барриос заключил контракт с "Палмейрасом"

    Парагвайский футболист Лукас Барриос, до недавнего времени принадлежавший московскому "Спартаку", подписал контракт с бразильским "Палмейрасом". Соглашение рассчитано на три года. Но выступать за новый клуб форварду на данный момент мешает отсутствие рабочей визы, которую он должен получить в ближайшее время.

    Бразильцы заплатили "Спартаку" порядка трех миллионов евро.



    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Палмейрас»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 06:08
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:55

      Доволен Барриос, удачи ему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 14 июля 2015, 16:22

      удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 09:29

      Удачи ему!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 14 июля 2015, 07:35

      Ладно хоть так.
      Удачи парню!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11