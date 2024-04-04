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    • Орлов назвал единственного игрока в истории российского футбола, который дебютировал так же ярко, как Педро

    Орлов назвал единственного игрока в истории российского футбола, который дебютировал так же ярко, как Педро

    Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил первые матчи в России зенитовца Педро.

    • Накануне 18-летний бразилец оформил дубль в кубковом матче против «Спартака» (2:1).
    • Педро куплен у «Коринтианса» за 9 миллионов евро.
    • У игрока контракт с «Зенитом» до 2028 года.

    «Насчeт Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет. Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать.

    В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко», – сказал Орлов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.04.2024 20:36
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    Комментарии (13)
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    TIMOTHY
    1712254089
    Педро даже сердца сектантов покорил) понравился отличный футболист
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    Fialet
    1712258235
    Жо в ЦСКА хорошо заиграл, тоже лет в 18.
    Ответить
    Алексей З
    1712258978
    Дядя Гена , вы мудак ? Педро бразилец , к чему сравнения с Стрельцовым и Аршавиным. Те то НАШИ !!! Вы от денег Миллера совсем разум и совесть продали.
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    1712287304
    Блин, он сыграл за Зенит один полный матч, а в общей сложности около 180 минут в официальных матчах, забил два гола мёртвому Спартаку, а Орлов уже сравнивает его с лучшим футболистом в истории России. Всегда было ясно, что Орлов полный дилетант, но не настолько же.
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