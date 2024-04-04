Орлов назвал единственного игрока в истории российского футбола, который дебютировал так же ярко, как Педро

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил первые матчи в России зенитовца Педро.

Накануне 18-летний бразилец оформил дубль в кубковом матче против «Спартака» (2:1).

Педро куплен у «Коринтианса» за 9 миллионов евро.

У игрока контракт с «Зенитом» до 2028 года.

«Насчeт Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет. Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать.

В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко», – сказал Орлов.