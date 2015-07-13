Черчесов о Капелло: "Я понимаю состояние своего коллеги"

Лучше итальянца на пост поставить!
Лучше итальянца на пост поставить!
у коллеги теперь- огромное состояние!
Рано что либо говорить.
Не, Стасону нужно тренировать кого-то из нижней части, в клубах с амбициями ему смелости не хватает в ответственных играх. Трусовато запирается в надежде на ничейку. А в командах без задач особых у него попрет я думаю. Как раз в сборную -((
Вот кого не хотелось бы видеть в сборной,так это Черчесова,гонору много и сборную будет постоянно лихорадить.Лучший вариант Бердыев.