Черчесов о Капелло: "Я понимаю состояние своего коллеги"

Бывший главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов заявил, что говорить о должности наставника сборной России он будет готов лишь после официального объявления об отставке Фабио Капелло. В интервью "Спорт-Экспресс" Черчесов подчеркнул, что открыт для предложений:



"Пока этот вопрос неактуален, поскольку у сборной есть главный тренер. И если Фабио Капелло продолжит работать, только пожелаю ему удачи. Поскольку сам только что был в аналогичной ситуации, когда все только и обсуждали мою отставку, а я сам о ней ничего не знал, то понимаю состояние своего коллеги. Но на сегодня я - свободный от каких-либо обязательств тренер. И коль скоро так все сложилось в "Динамо", теперь открыт для предложений".