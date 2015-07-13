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    Черчесов о Капелло: "Я понимаю состояние своего коллеги"

    Бывший главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов заявил, что говорить о должности наставника сборной России он будет готов лишь после официального объявления об отставке Фабио Капелло. В интервью "Спорт-Экспресс" Черчесов подчеркнул, что открыт для предложений:
    "Пока этот вопрос неактуален, поскольку у сборной есть главный тренер. И если Фабио Капелло продолжит работать, только пожелаю ему удачи. Поскольку сам только что был в аналогичной ситуации, когда все только и обсуждали мою отставку, а я сам о ней ничего не знал, то понимаю состояние своего коллеги. Но на сегодня я - свободный от каких-либо обязательств тренер. И коль скоро так все сложилось в "Динамо", теперь открыт для предложений".
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2015 22:56
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:32

      Лучше итальянца на пост поставить!

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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 21:57

      у коллеги теперь- огромное состояние!

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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:37

      Рано что либо говорить.

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      Рейтинг: +63

      Hasselby 14 июля 2015, 10:49

      Не, Стасону нужно тренировать кого-то из нижней части, в клубах с амбициями ему смелости не хватает в ответственных играх. Трусовато запирается в надежде на ничейку. А в командах без задач особых у него попрет я думаю. Как раз в сборную -((

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 09:45

      Вот кого не хотелось бы видеть в сборной,так это Черчесова,гонору много и сборную будет постоянно лихорадить.Лучший вариант Бердыев.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 09:24

      Намекнул как бэ

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      Рейтинг: +65

      KAVIRUS > sir_Alex 14 июля 2015, 10:51

      И пожалел сам себя))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > KAVIRUS 14 июля 2015, 10:52

      Не без этого

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      Рейтинг: +179

      fr3nd 14 июля 2015, 08:13

      2 бедненьких тренера. пожалеть их теперь что ли, раз выгнали из-за их несостоятельности и бесполезности?

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      Рейтинг: +63

      Hasselby > fr3nd 14 июля 2015, 10:50

      еще пожалеть, чт оим теперь тяжести таскать придется. В чемоданах, зеленью набитых...

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      Рейтинг: +631

      mat73 14 июля 2015, 07:36

      "Я понимаю его. меня вот уволили, его увольняют..."
      Создавайте профсоюз эпта))))

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 14 июля 2015, 07:28

      усатая б...ть опять разговорилась

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 14 июля 2015, 07:27

      Черчесов или Бородюк, но только не надо Слуцкого!

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