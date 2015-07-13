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    • В.Березуцкий: «Футболистов сборной не волнует возможная смена тренера команды»

    В.Березуцкий: «Футболистов сборной не волнует возможная смена тренера команды»

    Возможная смена главного тренера сборной России по футболу никак не должна волновать игроков, заявил защитник ЦСКА и сборной Василий Березуцкий.
    Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз договорился с Фабио Капелло о расторжении контракта.
    «Футболистов, которые вызываются в сборную, это не должно волновать, потому что есть руководство, которое за это отвечает, это абсолютно их дело, – сказал Березуцкий журналистам. – Мы всегда готовы играть за сборную, за честь страны, а при каком тренере, при каком президенте РФС или при землетрясении – нам все равно».
    Также футболист не стал комментировать возможное назначение на пост тренера сборной Леонида Слуцкого, возглавляющего ЦСКА:
    «Не знаю, это не относится ко мне, я футболист, мое дело играть и не думать на эту тему», – отметил Березуцкий.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 20:24
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    Комментарии (69)
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    IKER-RAUL
    1436829534
    футболистов сборной кроме денег ничего не волнует))
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    roman230582
    1436829859
    Лучше бы помолчал Вася, давать интервью это не твое...
    Ответить
    alessios1990
    1436837800
    Но при Слуцком играть было бы приятнее все таки) Хотя я согласен с Василием! Неважно какой тренер у сборной России, важно какую игру демонстрирует при нем команда.
    Ответить
    Alex2712
    1436842581
    вас тварей не только смена тренера, вас давным давно уже ничего не волнует, ни честь Родины, ни чувства болельщиков, мрази [Соблюдайте правила ]атые!!!!!!!
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    SHMEL
    1436854416
    Вася как всегда предельно корректен.Из Васи в будущем может получиться хороший тренер.
    Ответить
    удав
    1436854874
    в сборной есть футболисты???=))
    Ответить
    забайкальский армеец
    1436858094
    Меньше слов ,больше дела.
    Ответить
    Пастух
    1436876757
    \"Футболистов сборной не волнует возможная смена тренера команды\" Звучит ,как слоган к фильму \"Нервы из стали\")
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    nahan
    1436891114
    Нужно было ещё после провала на ЧМ в Бразилии с треском выгнать его...
    Ответить
    ologreds
    1694997619
    numo435593
    Ответить
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