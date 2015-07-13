В.Березуцкий: «Футболистов сборной не волнует возможная смена тренера команды»

Возможная смена главного тренера сборной России по футболу никак не должна волновать игроков, заявил защитник ЦСКА и сборной Василий Березуцкий.
Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз договорился с Фабио Капелло о расторжении контракта.
«Футболистов, которые вызываются в сборную, это не должно волновать, потому что есть руководство, которое за это отвечает, это абсолютно их дело, – сказал Березуцкий журналистам. – Мы всегда готовы играть за сборную, за честь страны, а при каком тренере, при каком президенте РФС или при землетрясении – нам все равно».
Также футболист не стал комментировать возможное назначение на пост тренера сборной Леонида Слуцкого, возглавляющего ЦСКА:
«Не знаю, это не относится ко мне, я футболист, мое дело играть и не думать на эту тему», – отметил Березуцкий.
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