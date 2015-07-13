Госпитализованы три болельщика, покупавшие билеты на матч за Суперкубок УЕФА

После стычек с полицией у касс стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, где проходила продажа билетов на матч за Суперкубок УЕФА между «Барселоной» и «Севильей», было госпитализировано три человека, десяткам потребовалась медицинская помощь.

Большое количество любителей футбола выстроились в очередь в кассы в воскресенье. Несколько сотен болельщиков пытались прорвать полицейское оцепление, в результате чего пришлось вмешаться спецназу, применившему дубинки. Состояние пострадавших не уточняется, некоторым оказывали медицинскую помощь на месте.

В продажу поступили 22 тысячи билетов по ценам 7, 14 и 30 евро. Сайт УЕФА сообщает, что все билеты на матч, который состоится 11 августа, распроданы.