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    • Госпитализованы три болельщика, покупавшие билеты на матч за Суперкубок УЕФА

    Госпитализованы три болельщика, покупавшие билеты на матч за Суперкубок УЕФА

    После стычек с полицией у касс стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, где проходила продажа билетов на матч за Суперкубок УЕФА между «Барселоной» и «Севильей», было госпитализировано три человека, десяткам потребовалась медицинская помощь.

    Большое количество любителей футбола выстроились в очередь в кассы в воскресенье. Несколько сотен болельщиков пытались прорвать полицейское оцепление, в результате чего пришлось вмешаться спецназу, применившему дубинки. Состояние пострадавших не уточняется, некоторым оказывали медицинскую помощь на месте.
    В продажу поступили 22 тысячи билетов по ценам 7, 14 и 30 евро. Сайт УЕФА сообщает, что все билеты на матч, который состоится 11 августа, распроданы.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 08:09
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    Комментарии (52)
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    ФК Зенит всея Руси
    1436782527
    Дикие люди.
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    ФК Зенит всея Руси
    1436783045
    У моего приятеля из Лукойла оставались шесть лишних билетов на Финал ЛЧ в Москве, когда Челси продул Манчестеру. Он эти шесть билетов скинул по 1800 долларов, при том что мог и по две штуки, но нужно было ждать. - Ничего хорошего на свете дешёвым не бывает. На открытие новой сцены в Мариинке билеты стоили целое состояние, да и в Большой после ремонта билеты не по рублю стоили.
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    3ton
    1436783814
    цены человеческие на хорошее команды Я раз хотел на Зенит сходить , глянул цены и мне резко перехотелось идти.
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    klichik
    1436784033
    Заголовок оформлен так, что кажется они употребили эти билеы, а они окзались не свежими.
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    ФК Зенит всея Руси
    1436794311
    Услугами Фейсбукпока.рф со старта проекта воспользовались 5 тыс. человек Сайт Фейсбукпока.рф предназначен для пользователей, которые не разделяют подхода администрации Facebook к проверке публикуемого контента и в этой связи готовы в знак протеста прекратить пользование социальной сетью.
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    post-navigator
    1436801950
    7 и 14 евро - вполне годный прайс!
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    Барри
    1436807593
    Барсэлона - Сэвилья - вах-вах-вах !!!
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    Супервайзер
    1436810356
    У нас таких цен нет. Были бы тоже наверно столкновения бы произошли.
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    nahan
    1436815076
    Обязательно будем посмотреть.
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    ologreds
    1694997622
    numo435535
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