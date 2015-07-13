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    Шнейдерлин близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

    Полузащитник "Саутгемптона" Морган Шнейдерлин близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". ВВС утверждает, что игрок уже прошел медобследование, а сегодня присоединится к команде и отправится с ней в турне по США.

    Приблизительная стоимость трансфера оценивается в 25 млн фунтов. В минувшем сезоне француз в составе своей команды сыграл в 26 матчах Премьер-лиги, в которых забил 4 гола.

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    Источник: BBC

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    13.07.2015 06:54
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    Комментарии96
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:47

      Уже представлен как игрок МЮ...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:05

      МЮ можно поздравить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 13 июля 2015, 15:28

      мю очень активно покупает.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Die Roten 13 июля 2015, 18:50

      Скоро будут продавать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 13 июля 2015, 15:25

      morgoshia
      Большинство матчей в прошлом сезоне он цп играл, он любит ходить в атаку, короче он не чистый опорник и до каррика ему далеко мне кажется. Не потянет он сам опорку.

      0
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      Рейтинг: +85

      Он-моя жизнь 13 июля 2015, 14:58

      Вот врун! Говорил,что в Тоттенхэм хочет

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      Рейтинг: +113

      FC BARCE-10-NA 13 июля 2015, 13:48

      Отличный защитник.Купите ещё топ нападающего.Как раз вам не хватает.

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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim > FC BARCE-10-NA 13 июля 2015, 15:10

      Полузащитник)) а так да еще напа отличного, с Голкипером решить вопросы, и начинать сезон можно)

      1
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      Рейтинг: +23

      азат86 13 июля 2015, 13:46

      Я не знаю продадут Ди Марию или нет, мне кажется можно подождать до зимы, а если так и не заиграет в зимнее трансферное окно продать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +488

      Чакир - UTD 13 июля 2015, 12:54

      Очень хорошее усиление! С центром поля разобрались теперь осталось купить забивного форварда.

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка 13 июля 2015, 12:03

      очень мощное ТО проводит мю! депай, дармиан, швайне и шнейдерлин уже на медосмотре, если еще и в качестве вишенки на торте в августе придет качественный защитник, то безусловно это 10 из 10!!! думаю диму в псж отправят все же... янг, депай, валенсия, янузай, мата, еще молодой линдгард, с учетом того как смотрелись в этом году мата и янг особенно, плюс мега перспективный депай, продажа димы в псж лямов 60-65 выглядит вполне правильным ходом, в полузащите есть микрофон, блинд, швайне, андер и старенький каррик, отсался толковый цз и все!

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      Рейтинг: +12

      sirjax > просто сашка 13 июля 2015, 12:09

      И еще один топовый нападающий

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      Рейтинг: +53

      hoper > sirjax 13 июля 2015, 12:11

      Линдегаард уже не в МЮ к сожалению

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > sirjax 13 июля 2015, 12:13

      ну хз, топ нап точно не нужен, если чичу отправят, то да, нужен будет средненький нап, типо того же чичи, ну смотри есть руни, есть депай, есть чича (пока что) и молодой вилсон, если так и останется, то потребности особой в напе тем более ТОП я лично не вижу, другое дело цз... где по сути нехватка, смоллинг железная основа, джонс травматичен, и 2 молодых парня макнеир и блэккет, вот и все по сути, еще рохо забил, ну и блинд может сыграть, ну уж очень все стремно, особенно если все таки ддх уйдет то могут быть серьезные проблемы если не усилить цз...

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > hoper 13 июля 2015, 12:14

      джесси лингард? молодой черный парень который вингера играет? как он не в мю?

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      Рейтинг: +708

      Red_team > просто сашка 13 июля 2015, 12:37

      Вроде, в аренду ушел куда-то

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      Рейтинг: +43

      MU777 > просто сашка 13 июля 2015, 12:44

      ДДХ очень вероятно, что все-таки уйдет. Тогда вкупе с топовым ЦЗ нужен еще и топовый кипер.
      И да я считаю, что нап формата РВП нужен. Если только ЛВГ не отводит такую роль микрофону.

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > Red_team 13 июля 2015, 12:45

      что то значит я пропустил, ну вроде новостей таких не было, могу ошибаться конечно, ну и без него потеря димы не будет выглядеть существенной, с учетом того как он долго лечится, и что трансфер в псж будет потерей 10 лямов, и это при том что тьму его футболок продали, думаю его продажа будет правильный ход, пока в цене сильно не упал... все таки его в апл ветром сдувает...

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > MU777 13 июля 2015, 12:46

      руни, депай, чича (если останется) вилсон на 1 позицию, зачем еще нап? если чича уйдет то да... а так хз смысла не вижу, а про топ вратаря, я хз даже кого...

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      Рейтинг: +708

      Red_team > просто сашка 13 июля 2015, 13:26

      Лично я еще верю в ДиМу, но ЛВГ виднее

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      Рейтинг: +43

      MU777 > просто сашка 13 июля 2015, 13:33

      я имел ввиду мощного форворда, атлетически хорошо сложенного, способного побороться за мяч. Шрек боец, и технически очень хорош, но не высок ростом. Чича игрок касания, в единоборствах он слаб. Уилсон пока молод, и тоже с виду хрупок. Микрофон очень хорош на втором этаже, но не уверен что он будет весь сезон за напа играть.

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      Рейтинг: +43

      MU777 > просто сашка 13 июля 2015, 13:36

      Вариантов немного на самом деле: Льёрис, Бено, Облак (хотя вроде по нему уже отказ получен), Силлессен...

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 13 июля 2015, 11:50

      О чем я и говорил, Эд скинет стоимость игрока на 3-5 млн, отличное приобретение.
      Великий и Ужасный выполняет свои обязательство на отлично, всех болельщиков поздравляю с очередным трансфером:)

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