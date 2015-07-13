Шнейдерлин близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Уже представлен как игрок МЮ...
Приблизительная стоимость трансфера оценивается в 25 млн фунтов. В минувшем сезоне француз в составе своей команды сыграл в 26 матчах Премьер-лиги, в которых забил 4 гола.
Уже представлен как игрок МЮ...
МЮ можно поздравить.
morgoshia
Большинство матчей в прошлом сезоне он цп играл, он любит ходить в атаку, короче он не чистый опорник и до каррика ему далеко мне кажется. Не потянет он сам опорку.
Вот врун! Говорил,что в Тоттенхэм хочет
Отличный защитник.Купите ещё топ нападающего.Как раз вам не хватает.
Полузащитник)) а так да еще напа отличного, с Голкипером решить вопросы, и начинать сезон можно)
Я не знаю продадут Ди Марию или нет, мне кажется можно подождать до зимы, а если так и не заиграет в зимнее трансферное окно продать.
Очень хорошее усиление! С центром поля разобрались теперь осталось купить забивного форварда.
очень мощное ТО проводит мю! депай, дармиан, швайне и шнейдерлин уже на медосмотре, если еще и в качестве вишенки на торте в августе придет качественный защитник, то безусловно это 10 из 10!!! думаю диму в псж отправят все же... янг, депай, валенсия, янузай, мата, еще молодой линдгард, с учетом того как смотрелись в этом году мата и янг особенно, плюс мега перспективный депай, продажа димы в псж лямов 60-65 выглядит вполне правильным ходом, в полузащите есть микрофон, блинд, швайне, андер и старенький каррик, отсался толковый цз и все!
И еще один топовый нападающий
ну хз, топ нап точно не нужен, если чичу отправят, то да, нужен будет средненький нап, типо того же чичи, ну смотри есть руни, есть депай, есть чича (пока что) и молодой вилсон, если так и останется, то потребности особой в напе тем более ТОП я лично не вижу, другое дело цз... где по сути нехватка, смоллинг железная основа, джонс травматичен, и 2 молодых парня макнеир и блэккет, вот и все по сути, еще рохо забил, ну и блинд может сыграть, ну уж очень все стремно, особенно если все таки ддх уйдет то могут быть серьезные проблемы если не усилить цз...
Вроде, в аренду ушел куда-то
ДДХ очень вероятно, что все-таки уйдет. Тогда вкупе с топовым ЦЗ нужен еще и топовый кипер.
И да я считаю, что нап формата РВП нужен. Если только ЛВГ не отводит такую роль микрофону.
что то значит я пропустил, ну вроде новостей таких не было, могу ошибаться конечно, ну и без него потеря димы не будет выглядеть существенной, с учетом того как он долго лечится, и что трансфер в псж будет потерей 10 лямов, и это при том что тьму его футболок продали, думаю его продажа будет правильный ход, пока в цене сильно не упал... все таки его в апл ветром сдувает...
Лично я еще верю в ДиМу, но ЛВГ виднее
я имел ввиду мощного форворда, атлетически хорошо сложенного, способного побороться за мяч. Шрек боец, и технически очень хорош, но не высок ростом. Чича игрок касания, в единоборствах он слаб. Уилсон пока молод, и тоже с виду хрупок. Микрофон очень хорош на втором этаже, но не уверен что он будет весь сезон за напа играть.
Вариантов немного на самом деле: Льёрис, Бено, Облак (хотя вроде по нему уже отказ получен), Силлессен...
О чем я и говорил, Эд скинет стоимость игрока на 3-5 млн, отличное приобретение.
Великий и Ужасный выполняет свои обязательство на отлично, всех болельщиков поздравляю с очередным трансфером:)