"Зенит-2" и "Торпедо" сыграли вничью

Поздравляем земляков и "Торпедо" с боевой не чьей.Надо сказать молодцы, что не проиграли Зениту -2!Зенит -2 крепкий орешек.Удачи "Торпедо"!Ждем РПЛ!
В заключительной игре стартового тура ФНЛ разошлись миром "Зенит-2" и "Торпедо".
12 июля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА-Петровский"
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Армавир) - 0:0 (0:0)
"Зенит-2": Обухов, Родич (Иванов, 15), Лобов, Зуев, Иванов (Назимов, 57), Зинков, Ткачук (Троянов, 88), Попов (Джорджевич, 77), Зырянов, Киреенко, Богаев.
"Торпедо": Комаров, Мамаханов (Чежия, 37), Дугалич, Джаркава, Морозов, Мирошниченко, Алексанян, Хурцидзе, Амбарцумян, Геперидзе (Исаев, 68), Падерин (Михеев, 90).
Предупреждения: Морозов, 21, Алексанян, 24, Иванов, 32, Падерин, 34, Джаркава, 58.
Судья: Игорь Федотов (Москва).
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12 июля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА-Петровский"
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Армавир) - 0:0 (0:0)
"Зенит-2": Обухов, Родич (Иванов, 15), Лобов, Зуев, Иванов (Назимов, 57), Зинков, Ткачук (Троянов, 88), Попов (Джорджевич, 77), Зырянов, Киреенко, Богаев.
"Торпедо": Комаров, Мамаханов (Чежия, 37), Дугалич, Джаркава, Морозов, Мирошниченко, Алексанян, Хурцидзе, Амбарцумян, Геперидзе (Исаев, 68), Падерин (Михеев, 90).
Предупреждения: Морозов, 21, Алексанян, 24, Иванов, 32, Падерин, 34, Джаркава, 58.
Судья: Игорь Федотов (Москва).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.