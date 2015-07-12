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    "Зенит-2" и "Торпедо" сыграли вничью

    В заключительной игре стартового тура ФНЛ разошлись миром "Зенит-2" и "Торпедо".

    12 июля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА-Петровский"

    "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Армавир) - 0:0 (0:0)

    "Зенит-2": Обухов, Родич (Иванов, 15), Лобов, Зуев, Иванов (Назимов, 57), Зинков, Ткачук (Троянов, 88), Попов (Джорджевич, 77), Зырянов, Киреенко, Богаев.

    "Торпедо": Комаров, Мамаханов (Чежия, 37), Дугалич, Джаркава, Морозов, Мирошниченко, Алексанян, Хурцидзе, Амбарцумян, Геперидзе (Исаев, 68), Падерин (Михеев, 90).

    Предупреждения: Морозов, 21, Алексанян, 24, Иванов, 32, Падерин, 34, Джаркава, 58.

    Судья: Игорь Федотов (Москва).

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    12.07.2015 14:42
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +354

      REDAT 12 июля 2015, 23:42

      Поздравляем земляков и "Торпедо" с боевой не чьей.Надо сказать молодцы, что не проиграли Зениту -2!Зенит -2 крепкий орешек.Удачи "Торпедо"!Ждем РПЛ!

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 июля 2015, 21:38

      Если бы Великий Кержаков играл, то Зенит-2 выиграл бы!

      0
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      Рейтинг: -2

      Саня 01 12 июля 2015, 20:02

      Удачи Торпедо.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 19:48

      Голов только не было...

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:16

      браво, Валера!

      1
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      Рейтинг: +254

      Vector > 112910415 12 июля 2015, 19:28

      Отскочил)))

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 12 июля 2015, 19:02

      Игра была ровна играли два.......!

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 июля 2015, 18:03

      Ну и ладненько.

      0
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      Рейтинг: +266

      Анжи-Арена05 12 июля 2015, 17:27

      Спартак 2 разгромлен томью 4-1, впрочем все как обычно

      1
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      Рейтинг: +164

      AndreiM-68 > Анжи-Арена05 12 июля 2015, 18:31

      А где там анщи-2?

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > AndreiM-68 12 июля 2015, 18:57

      выше спартака!

      0
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      Рейтинг: +864

      diktor > Анжи-Арена05 12 июля 2015, 22:47

      А при чем тут Спартак на этой ветке? По ходу это уже болезнь-проверься.

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      Рейтинг: +164

      AndreiM-68 > Петр 1 12 июля 2015, 23:44

      Выше только звезды

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      Рейтинг: +266

      Анжи-Арена05 > diktor 14 июля 2015, 03:01

      Тема про фнл а там спартак2

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 17:11

      Фишка в том, что большинство футболистов армавирского Торпедо до этого играли в армянском клубе Улисс! И тут опыт Валеры по тренерству армянских футболистов ему пригодился)

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 12 июля 2015, 17:06

      шутки Зенитовских про то,что Спартак в ФНЛ закончились?))

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