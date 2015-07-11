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    Непомнящий: "Спартак-2" еще потреплет нервы другим командам"

    Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий прокомментировал результат дебютного матча своей команды в первенстве ФНЛ, где сибиряки крупно обыграли московский "Спартак-2" (4:1).

    "Подождите, москвичи еще потреплют нервы многим командам. В моем понимании, "Спартак-2" должен быть в пятерке лучших команд, хотя надо на остальных еще посмотреть. Красно-белые ввиду отсутствия задач играют раскованно. Ребята действуют в свое удовольствие, для них ФНЛ есть вызов. Кроме того, у них еще будет усиление из первой команды. Несмотря ни на что, я бы не сказал, что весь матч шел под нашу диктовку. "Спартак-2" оказался подготовленной командой, с качественными футболистами и организацией. Долгое время игра была вообще равной. Вероятно, в контратаках мы были острее. Словом, поединок был достаточно напряженным, несмотря на счет", - сказал специалист.

    Следующим соперником рвущихся в РФПЛ томичей станет еще один дебютант - воронежский "Факел" (15 июля).

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 19:34
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:46

      потреплют, однозначно!

      0
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      Рейтинг: +39

      mihaluch 12 июля 2015, 15:41

      А если туда вернётся Дзюбан?

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос 12 июля 2015, 15:10

      Томь - команда с опытом игры в РПЛ.
      А тут такая новость подоспела: Зенит-2 ничья с Торпедо из Армавира. Одну тренировочку команда провела и уже ничья с Зенитом:)

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос 12 июля 2015, 15:08

      научаться. Удачи, Спартак!

      0
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      Рейтинг: +8757

      tesch 12 июля 2015, 15:03

      объективно.

      1
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      Рейтинг: +85

      phantom-k 12 июля 2015, 10:37

      спасибо Валерию Кузьмичу за лестную оценку. уверенность в том, что сохраним прописку в ФНЛ, есть. по игре не уступали, результат не соответствует тому что происходило на поле. да и к тому же первый матч на поле лидера ФНЛ. ждем позитивных результатов.

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 12 июля 2015, 09:37

      Зря ты, Кузьмич, этому г…у льстишь…

      0
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      Рейтинг: +217

      vampir1991 12 июля 2015, 07:30

      Спартак-2 - Зенит-2 3:0 3:1 в прошлом сезоне
      Это для тех питерцев, кто опускает дубль Спартака. Выходит, дубль Зенита еще хуже

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 11 июля 2015, 23:19

      ну вам же не потрепали,а даже наоборот - подняли настроение в первом же туре,если учесть как томь начинала и заканчивала прошлый сезон.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 11 июля 2015, 23:11

      конечно попортят еще нервы - и в первую очередь блосии и ее коллегам по самоистязанию в переживании за середняков!

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