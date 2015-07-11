Непомнящий: "Спартак-2" еще потреплет нервы другим командам"

Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий прокомментировал результат дебютного матча своей команды в первенстве ФНЛ, где сибиряки крупно обыграли московский "Спартак-2" (4:1).



"Подождите, москвичи еще потреплют нервы многим командам. В моем понимании, "Спартак-2" должен быть в пятерке лучших команд, хотя надо на остальных еще посмотреть. Красно-белые ввиду отсутствия задач играют раскованно. Ребята действуют в свое удовольствие, для них ФНЛ есть вызов. Кроме того, у них еще будет усиление из первой команды. Несмотря ни на что, я бы не сказал, что весь матч шел под нашу диктовку. "Спартак-2" оказался подготовленной командой, с качественными футболистами и организацией. Долгое время игра была вообще равной. Вероятно, в контратаках мы были острее. Словом, поединок был достаточно напряженным, несмотря на счет", - сказал специалист.



Следующим соперником рвущихся в РФПЛ томичей станет еще один дебютант - воронежский "Факел" (15 июля).



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