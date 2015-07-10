Две команды из ПФЛ заменят "Спартак-2" и "Зенит-2" в Кубке России

Четыре представителя ПФЛ, которые проиграют в 1/64 финала Кубка России, проведут стыковые встречи за право продолжить борьбу в следующем раунде турнира, - сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.



Согласно регламенту Кубка страны, с 1/32 финала в борьбу за трофей вступают клубы ФНЛ. Однако в предстоящем сезоне в ФНЛ сыграют два клуба, которым запрещено участие в национальном Кубке, – "Зенит-2" и "Спартак-2". Таким образом, в 1/32 финала стадии турнира сыграют 18 представителей ФНЛ и 14 – ПФЛ.

"Календарь, утвержденный бюро исполкома РФС, составлен верно. Дело в том, что четыре клуба от зоны "Центр" и "Запад" второго дивизиона, которые проиграют в 1/64 финала, сыграют стыковые матчи, в которых выяснят двух участников 1/32 финала. Стыковые матчи проведут между собой клубы из одной зоны", - пояснил Куликов.