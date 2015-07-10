Две команды из ПФЛ заменят "Спартак-2" и "Зенит-2" в Кубке России

Где календарь?
Согласно регламенту Кубка страны, с 1/32 финала в борьбу за трофей вступают клубы ФНЛ. Однако в предстоящем сезоне в ФНЛ сыграют два клуба, которым запрещено участие в национальном Кубке, – "Зенит-2" и "Спартак-2". Таким образом, в 1/32 финала стадии турнира сыграют 18 представителей ФНЛ и 14 – ПФЛ.
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