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    Две команды из ПФЛ заменят "Спартак-2" и "Зенит-2" в Кубке России

    Четыре представителя ПФЛ, которые проиграют в 1/64 финала Кубка России, проведут стыковые встречи за право продолжить борьбу в следующем раунде турнира, - сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

    Согласно регламенту Кубка страны, с 1/32 финала в борьбу за трофей вступают клубы ФНЛ. Однако в предстоящем сезоне в ФНЛ сыграют два клуба, которым запрещено участие в национальном Кубке, – "Зенит-2" и "Спартак-2". Таким образом, в 1/32 финала стадии турнира сыграют 18 представителей ФНЛ и 14 – ПФЛ.
    "Календарь, утвержденный бюро исполкома РФС, составлен верно. Дело в том, что четыре клуба от зоны "Центр" и "Запад" второго дивизиона, которые проиграют в 1/64 финала, сыграют стыковые матчи, в которых выяснят двух участников 1/32 финала. Стыковые матчи проведут между собой клубы из одной зоны", - пояснил Куликов.
    Как ранее сообщил ТАСС Куликов, Кубок России сезона-2015/16 стартует 15 июля со стадии 1/256 финала. Клубы Российской футбольной премьер-лиги стартуют в турнире на стадии 1/16 финала (23-24 сентября). До зимней паузы будут сыграны матчи 1/8 финала (28-29 октября). Четвертьфиналы запланированы на 1-2, 5-6 марта, полуфиналы - на 20 апреля, а финал - на 29 мая.

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    Источник: ТАСС

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    10.07.2015 13:20
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 июля 2015, 21:40

      Где календарь?

      0
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      Рейтинг: +65

      a3r3v3 10 июля 2015, 18:11

      Чушь какая-то,совсем мозги скисли

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 10 июля 2015, 17:26

      для спартака-2 - просто заговор, а для младшей Зинаиды - проклятые масквачи всё устроили)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +164

      spartak11 > RIR68 10 июля 2015, 23:39

      а вы слюнями извивайтесь,ведь у вас не то,что цска-2 нет,а то,что и на основу еле-еле хватает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 10 июля 2015, 16:05

      В финале КР встретятся и победят красно белые, однозначно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      spartak11 > морозз 10 июля 2015, 23:31

      ждём!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 10 июля 2015, 15:52

      А не проще и лучше было сразу допустить к 1/64, 1/32, ну и ранее к этому, соответствующее количество команд. Чтоб не было лишних разговоров о предвзятости, купленности итп. Ведь этих 4 счастливчиков тоже каким-то "интересным" способом будут определять

      1
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      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 10 июля 2015, 15:29

      Неправильно это.

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 10 июля 2015, 14:57

      и это правильно....ведь эти команды из ПФЛ вышли,туда же может и уйдут,но играя в ФНЛ пусть забудут про кубок,потому что регламент прописан чётко.

      0
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 10 июля 2015, 14:53

      слишкам многа букаф!

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      Рейтинг: +442

      spartak never die > МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 10 июля 2015, 16:29

      Ксиати кеды московские для фута класс.
      Жаль сейчас не продают их.

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      Рейтинг: +1126

      richi > spartak never die 10 июля 2015, 16:38

      Продают. ЭКСИ спорт. Для хоккея ЭФСИ. Кстати, модель ULM, что на аватарке у товарища, для футбола не очень. Есть гораздо удобнее, например ЭКСИ Индор.

      0
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 10 июля 2015, 14:24

      Дайте денег на пол-литру! Без энтого ни фига не пойму! За что "Спартак" с "Зенитом" обидели?

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      Рейтинг: +1892

      multiscan > vvv246 10 июля 2015, 22:15

      А понятие "ирония" вам знакомо?

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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 14:23

      и это нормально

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