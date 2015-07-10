Две команды из ПФЛ заменят «Спартак-2» и «Зенит-2» в Кубке России

Четыре представителя ПФЛ, которые проиграют в 1/64 финала Кубка России, проведут стыковые встречи за право продолжить борьбу в следующем раунде турнира, – сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.
Согласно регламенту Кубка страны, с 1/32 финала в борьбу за трофей вступают клубы ФНЛ. Однако в предстоящем сезоне в ФНЛ сыграют два клуба, которым запрещено участие в национальном Кубке, – «Зенит-2» и «Спартак-2». Таким образом, в 1/32 финала стадии турнира сыграют 18 представителей ФНЛ и 14 – ПФЛ.
«Календарь, утвержденный бюро исполкома РФС, составлен верно. Дело в том, что четыре клуба от зоны «Центр» и «Запад» второго дивизиона, которые проиграют в 1/64 финала, сыграют стыковые матчи, в которых выяснят двух участников 1/32 финала. Стыковые матчи проведут между собой клубы из одной зоны», – пояснил Куликов.
Как ранее сообщил ТАСС Куликов, Кубок России сезона-2015/16 стартует 15 июля со стадии 1/256 финала. Клубы Российской футбольной премьер-лиги стартуют в турнире на стадии 1/16 финала (23-24 сентября). До зимней паузы будут сыграны матчи 1/8 финала (28-29 октября). Четвертьфиналы запланированы на 1-2, 5-6 марта, полуфиналы – на 20 апреля, а финал – на 29 мая.
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