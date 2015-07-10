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    • Две команды из ПФЛ заменят «Спартак-2» и «Зенит-2» в Кубке России

    Две команды из ПФЛ заменят «Спартак-2» и «Зенит-2» в Кубке России

    Четыре представителя ПФЛ, которые проиграют в 1/64 финала Кубка России, проведут стыковые встречи за право продолжить борьбу в следующем раунде турнира, – сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

    Согласно регламенту Кубка страны, с 1/32 финала в борьбу за трофей вступают клубы ФНЛ. Однако в предстоящем сезоне в ФНЛ сыграют два клуба, которым запрещено участие в национальном Кубке, – «Зенит-2» и «Спартак-2». Таким образом, в 1/32 финала стадии турнира сыграют 18 представителей ФНЛ и 14 – ПФЛ.
    «Календарь, утвержденный бюро исполкома РФС, составлен верно. Дело в том, что четыре клуба от зоны «Центр» и «Запад» второго дивизиона, которые проиграют в 1/64 финала, сыграют стыковые матчи, в которых выяснят двух участников 1/32 финала. Стыковые матчи проведут между собой клубы из одной зоны», – пояснил Куликов.
    Как ранее сообщил ТАСС Куликов, Кубок России сезона-2015/16 стартует 15 июля со стадии 1/256 финала. Клубы Российской футбольной премьер-лиги стартуют в турнире на стадии 1/16 финала (23-24 сентября). До зимней паузы будут сыграны матчи 1/8 финала (28-29 октября). Четвертьфиналы запланированы на 1-2, 5-6 марта, полуфиналы – на 20 апреля, а финал – на 29 мая.

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    Источник: ТАСС

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    10.07.2015 13:20
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    Комментарии (54)
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    multiscan
    1436527477
    Дайте денег на пол-литру! Без энтого ни фига не пойму! За что \"Спартак\" с \"Зенитом\" обидели?
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436529213
    слишкам многа букаф!
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    eugen-han
    1436529471
    и это правильно....ведь эти команды из ПФЛ вышли,туда же может и уйдут,но играя в ФНЛ пусть забудут про кубок,потому что регламент прописан чётко.
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    Урия Гип
    1436531346
    Неправильно это.
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    mat73
    1436532771
    А не проще и лучше было сразу допустить к 1/64, 1/32, ну и ранее к этому, соответствующее количество команд. Чтоб не было лишних разговоров о предвзятости, купленности итп. Ведь этих 4 счастливчиков тоже каким-то \"интересным\" способом будут определять
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    морозз
    1436533553
    В финале КР встретятся и победят красно белые, однозначно!
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    RIR68
    1436538393
    для спартака-2 - просто заговор, а для младшей Зинаиды - проклятые масквачи всё устроили)))
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    a3r3v3
    1436541068
    Чушь какая-то,совсем мозги скисли
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    aurora5858
    1436985655
    Где календарь?
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    ologreds
    1694997638
    numo435291
    Ответить
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