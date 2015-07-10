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    "Рома" и "Монако" договорились о трансфере Дестро

    Нападающий итальянской "Ромы" Маттиа Дестро в ближайшее время может стать футболистом "Монако". Известно, что клубы уже договорились касательно трансфера. Игрок будет получать на Лазурном берегу 2,5 миллиона евро. Однако сам Дестро, находящийся сейчас в медовом месяце, еще не дал согласия на переход в "Монако", поэтому не исключается, что он выберет иной вариант продолжения карьеры.

    В минувшем сезоне "Серии А" форвард в общей сложности провел 31 матч и забил 8 раз.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    10.07.2015 07:10
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 10 июля 2015, 11:31

      Вроде с этим трансфером всё ясно было. Даже сумма в 15 млн евро мелькала в СМИ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 07:58

      хорошо

      0
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