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    Семин: "Анжи" нужно бороться за высшие места"

    Главный тренер махачкалинского "Анжи" Юрий Семин поделился ожиданиями от нового сезона в контексте своего клуба.

    "Хотелось бы, чтобы все происходило побыстрее. Но все-таки следует двигаться последовательно. После выхода из ФНЛ наш состав обновился на половину, это нормально. В этом сезоне мы должны быть конкурентоспособными. В футболе живут сегодняшним днем, времени никто давать не будет. Поэтому надо бороться за высшие места. Какие именно, говорить не буду, чтобы не закрепощать игроков. По игре же мы будем в состоянии конкурировать со всеми", - заверил специалист.

    Дагестанцы начнут сезон 19-го июля домашней игрой против "Крыльев Советов".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 10:42
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    Комментарии105
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      Рейтинг: +19

      АРуслан 10 июля 2015, 20:57

      Семин!
      Верим и ждем!

      0
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 9 июля 2015, 22:28

      Почему тут так много комментов ?

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 9 июля 2015, 21:37

      Мы все проживающие в России являемся патриотами своей страны и все мы россияне! А кучка отщепенцев...пытающаяся вбить клин в наши ряды, является просто убогой и злой ...от кучи своих недостатков ...выражающихся в детских прыщах, утреннем анурезе и желчи, вечно капающей на клавиатуру!

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      Рейтинг: +282

      cканер > морозз 9 июля 2015, 23:22

      ++++

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > морозз 10 июля 2015, 01:14

      Начал за родину(о которой ничего не знает),закончил прыщами! Фетишист однако

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      Рейтинг: +282

      cканер 9 июля 2015, 19:49

      за ЛЕ надо бороться.удачи Анжи!

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      Рейтинг: +19

      Ветер странствий 9 июля 2015, 19:05

      А ты в действительности натуральное [кю](Для Твой Босс и Отец) ... [кю]... Даже кровный враг , за такие добрые и теплые пожелания, сказал бы просто спасибо...

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      Рейтинг: +19

      Ветер странствий 9 июля 2015, 18:59

      Люди.... Вы что творите и говорите??????? Да вы хоть почитайте что вам пишут, подумайте, о том, что прочитали, а потом ответьте....Вам чеченец написал, что уходит этого сайта и пожелал добра вашим домам, а какой то козёл просто послал его ... И кто он после этого???) он же добра и мира вашим домам пожелал) зачем же плевать в колодец, испить придется...

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь > Ветер странствий 9 июля 2015, 19:16

      Очень приятно что на сайте есть такие адекватные люди как вы! Как говорится всю нацию из за нескольких дормоедов не оссуждают! Я на него не обижаюсь, да и как вообще можно обижаться на больного человека, Даст Всевышний он когда нибудь ответит за свои слова!

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > Нохчи Чоь 10 июля 2015, 01:20

      На самом деле ты не прав.Это уже не несколько дормоедов,а общество такое.Национализм в буржуазном обществе ВСЕГДА разделяет и стравливает людей по национальному признаку.Такова уж суть этой гнусной,омерзительной идеологии!

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      Рейтинг: +864

      diktor 9 июля 2015, 18:17

      Опять одни гадости-удачи Анжи.Не думаю что с первого года-но пусть растут.

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 9 июля 2015, 17:12

      В месяц рамадан не хотелось бы писать нелицоприятное, если бы ни эти недоношенные свиньи, которые отца своего узнают тока через ДНК, спровоцируют писать и отвечатьфу им в ихнем же русле

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > Нохчи Чоь 9 июля 2015, 18:29

      Вот вот,пробы берут от родного брата до отчима с учителем физры))

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь > -Дигорец- 9 июля 2015, 18:34

      Ахаха) для них это в норме вещей. Незаконнорожденные)

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > Нохчи Чоь 9 июля 2015, 20:02

      Как по заказу сейчас на передаче Малахова на 1ом обсуждают именно такую тему))Даже стыдно в кругу семьи такое смотреть)

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь > -Дигорец- 9 июля 2015, 20:05

      М-да, соглашусь. Нынче по тв такое показывают что одному даже противно становится смотреть

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      Рейтинг: +123

      LAKZ > -Дигорец- 9 июля 2015, 20:58

      ахах.и как раааз он отец ребёнка малолетки)) и такое каааждый день по тв. интересно,это и есть их "духовность и культура"? ))))

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит > LAKZ 9 июля 2015, 22:30

      есть скрепы .. духовные , так Гундяев утвердил а Киселев подтвердил!

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      Рейтинг: +73

      Диньо > Нохчи Чоь 10 июля 2015, 20:52

      Все таки не стоит писать "они", когда один у. Род гадит тут...целый народ не виноват из-за некоторых особей ( не хочется называть даже человеком)... видно же, что этот макака просто провоцирует нас... Пошлите его дружно в игнор и все... Он не стоит внимания и нервов...

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 9 июля 2015, 16:56

      В Европе мы смотрелись достойнее некоторых наших знаменитых клубов с великой историей, как они любят говорить сами!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Legioner-05 9 июля 2015, 17:07

      Задам тебе всего лишь один вопрос...как долго ( сколько лет ) твой клуб в Европе выглядел лучше Великого Спартака? Просто назови цифру, ну а если не можешь назвать то и говори про свой клуб не упоминая других! У Анжи ещё нет истории...все получается со временем и даётся большим трудом и потом а не огромными деньгами!

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > морозз 9 июля 2015, 17:51

      Мороз, уважаемый друг, для этого есть рейтинг клубов по ЛЕ, если что можешь посмотреть,я не упоминал никого из клубов, просто это чисто для троллей провокация была)) А на счёт отсутствия истории у Анжи ты глубоко ошибаешься, каждый шаг которая делает команда это уже история независимо от того насколько удачно это получается. У каждой команды есть своя ИСТОРИЯ, этого не отнять,просто у кого то она более богатая, у кого-то не очень.

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > морозз 9 июля 2015, 18:43

      У меня тоже вопрос.Где,для кого и чем велик Спартак?Из великих знаю МЮ,Юве,Баварию,Реал,Барсу,Милан,но вот ваш клуб в этой когорте хоть убей не вижу)

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      Рейтинг: +4077

      морозз > -Дигорец- 9 июля 2015, 21:26

      Тогда тебе совет дружище...не смотри ты футбол России, смотри великих кого сейчас назвал! Только не надо сравнивать историю футбола Спартака и Анжи, ничего не имею против твоего клуба но во всем нужен порядок и справедливость! А Величие клуба как раз и выражается в его истории, победах и поражениях, количества болельщиков за него переживающих и болеющих всей душой и сердцем!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Legioner-05 9 июля 2015, 21:30

      Немного неправильно написал про историю Анжи( исправляюсь) у Анжи ещё нет такой богатой истории, какой обладает Спартак! Просто вам надо терпеть и ждать когда команда наберётся именно того опыта который нужен для величия клуба и которым вы будете всю свою жизнь гордиться! Без обид друг...Анжи удачи и побед в РФПЛ!

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > морозз 9 июля 2015, 22:19

      А,ну да,когда в лесу нет льва там и мартышка царь зверей)... Я тоже ничего не имею против Спартака,но при всём уважении к вашим болельщикам ваш клуб велик исключительно внутри страны и исключительно для его фанатов ибо ни один Анжи,Амкар,Рубин и даже Питер с депо не сравниться с вами по количеству титулов и общему количеству по всей стране болельщиков.Совет?Он мне не нужен ибо отечественный футбол для меня и так перестал существовать с развалом Союза.
      р.s.Не люблю заносчивость и бахвальство.Не зря говорят всё великое простое и скромное)

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      Рейтинг: +4077

      морозз > -Дигорец- 9 июля 2015, 22:55

      Интересный ты человек...где же ты увидел у меня бахвальство? Уж не в слове ли Великий Спартак? Зачем тогда ты мне отвечаешь, поставь меня в игнор и дыши полной грудью, а то может быть моё " бахвальство для тебя заразительно? Слово не воробей, ты не знаешь такую поговорку...чего же ты мне клеишь сви какие то испуги и тяжёлые воспоминания? Общайся со своими друзьями и с троллями, они наверное будут хорошими для тебя собеседниками! Не обращай больше на меня внимания...я умер, нет меня!

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > морозз 9 июля 2015, 23:38

      Уважаемый,я как нибудь сам разберусь с кем мне общаться.И если ты не заметил мне для общения всегда было покуй кто и за кого болеет!Для меня главное чтобы человек нормальный был,а не какого цвета у него на шее шарфик.И что за буря негодования?Я оскорблял ваш клуб,ваших болельщиков или я должен был в унисон с тобой пропеть о величии вашей команды?...Есть своя точка зрения и я её обозначил.По-моему этот ресурс создавался не только для взаимных фекалометаний,но и для обмена мнениями.И умирать из за этого вовсе не стоит.

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      Рейтинг: +60

      ozdo > -Дигорец- 10 июля 2015, 00:04

      Все же брат чуть скромнее с ним разговаривай, он самый адекватный болельщик Спартака и при этом, чем то напоминает джентльмена))) не в первой читаю его комментарии, кроме доброты и искренности от него и не увидишь... :))

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > ozdo 10 июля 2015, 18:36

      Да я как бы тоже тут сутками грязь и оскорбления ни на кого не лью,поэтому вправе также рассчитывать на уважительное к себе обращение.На счет доброты и искренности я лучше промолчу))

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      Рейтинг: +157

      Rechter 9 июля 2015, 16:43

      Смотрю, тут столько поздравлений Анжи...

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      Рейтинг: +282

      cканер > Rechter 9 июля 2015, 20:28

      и тебе не мешало бы поздравить!

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