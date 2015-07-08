Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ПСЖ купил Траппа

    Вратарь немецкого "Айнтрахта" Кевин Трапп перешел в парижский ПСЖ. Контракт немца с новым клубом рассчитан на пять лет. Французам за трансфер футболиста пришлось заплатить 9,5 миллионов евро - столько "Айнтрахт" еще не получал ни за одного своего игрока.

    В минувшем сезоне Бундеслиги Трапп сыграл 22 матча и пропустил 35 мячей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «ПСЖ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:17

      ПСЖ с хорошим пополнением.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 июля 2015, 07:02

      Круто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      uvuamu 8 июля 2015, 18:38


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 8 июля 2015, 18:10

      Хорошая покупка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 8 июля 2015, 16:15

      Вторым вратарем или первым?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Metz57100 > Bayerische Fan 8 июля 2015, 16:45

      Вторым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      ukrab 8 июля 2015, 15:50

      че натуралов не было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 15:36

      отличный вратарь!удачи в псж!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 8 июля 2015, 15:35

      Трапп, Тер Штеген, Лено, Нойер, Хорн, Циглер...бедный Лев. =)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten > Mоnоlo 8 июля 2015, 15:37

      ничего и не бедный.))1 номер не обсуждается.а остальные примерно равные.йогги сам предпочитает цилера.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > Die Roten 8 июля 2015, 15:41

      Кстати и новых ноунеймов дофига + тот же Улирайх весьма неплох. Великолепная вратарская школа, защитников бы побольше.

      Штеген в ближайшее время будет не хуже Нойера..пару лет и будет супер конкуренция...Леманн - Кан сразу вспоминается. ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten > Mоnоlo 8 июля 2015, 15:59

      будет тер штеген не хуже.но не скоро.потому что и ману на месте не стоит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +179

      Суmраk 05 > Mоnоlo 8 июля 2015, 20:30

      40 летний Циглер хоть что тут потерял. Он уже давно лавочником стал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Selevk 8 июля 2015, 15:28

      It's a trap!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11